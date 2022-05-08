تقرير: "حقوق الصورة" تقف عائقا أمام انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ألقت صحيفة ”elpais“ الضوء على أزمة قد تقف عائقا أمام رحيل الفرنسي كيليان مبابي، عن باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وقال الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن ”كيليان مبابي يدرس بجدية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بسبب مشكلة حقوق الصورة“.

وأضافت الصحيفة ”يطالب ريال مدريد بنسبة 50% من حقوق صورة مبابي، بينما يسمح له باريس سان جيرمان بالاحتفاظ بنسبة 100%“.

وتابع التقرير ”ريال مدريد أخبر ممثلي مبابي بأن النادي سيساعد العلامة التجارية للنجم الفرنسي على النمو بشكل أكبر، ولكن في المقابل يعتقد ممثلو اللاعب أن هذه نقطة صحيحة، لكنه لم يكن بحاجة إلى ريال مدريد لتنمية علامته التجارية بهذا الحجم في سن 23 عامًا، لذلك سيكون على ما يرام في وضعه الحالي“.

Los abogados de Mbappé se quedaron perplejos con la última oferta del Madrid: 180 millones de prima de fichaje, un salario de 40 millones de euros netos anuales, y la cesión del 50% de sus derechos de imagen https://t.co/4xjd6Ma2y7 Por @diegotorresro — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) May 8, 2022

وأوضحت الصحيفة، أن ”ريال مدريد قدم عرضه الأخير لمبابي بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، والذي كان عبارة عن مكافأة توقيع 180 مليونا، ويعتبرونه العرض الأكثر سخاء بمعادلة المبلغ المدفوع له الصيف الماضي، 40 مليونا كراتب سنوي و50% من حقوق الصور، ولكن الجزء الأخير يعتبر مشكلة ومبابي أصبح يفكر بالتجديد مع سان جيرمان بسببه“.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال أخيرا إن ”النجم الفرنسي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله“.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لم يتخذ كيليان مبابي أي قرار بشأن المستقبل، إنه يفكر في الأمر مع عائلته، لكن لا يوجد شيء يتفق عليه أو يوقعه“.

وأضاف ”باريس سان جيرمان حسّن عرضه، ولهذا يوجد شائعات جديدة، لكن ريال مدريد لا يزال واثقًا من ضمه“.

وقدم ريال مدريد ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للسماح بانتقال مبابي إلى العملاق الإسباني لكن النادي الفرنسي رفض الرد على العروض، والتي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد اتفق مع مبابي على أن ينتقل إلى سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي، إذ تتبقى للاعب 3 مباريات وجميعها في الدوري الفرنسي.

وقبل أيام قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

من جهتها كتبت فايزة العماري، والدة مبابي عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر، تستمر المناقشات حول مستقبل كيليان في هدوء كبير للسماح له باعتماد الخيار الأفضل، فيما يتعلق بجميع الأطراف“.

واستمر مبابي في التألق مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إذ سجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في الدوري الفرنسي ليساعد فريقه على الفوز باللقب، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، إذ ودع باريس سان جيرمان من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

وانتقل مبابي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 145 مليون يورو.