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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم ريال بيتيس ويحتفظ بالمركز الثاني
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 22:40 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم ريال بيتيس ويحتفظ بالمركز الثاني

احتفظ برشلونة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه 2/1 على مضيفه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ستاد بينتو فيامارين. ووضع أنسو فاتي برشلونة في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

احتفظ برشلونة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه 2/1 على مضيفه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ستاد بينتو فيامارين.

ووضع أنسو فاتي برشلونة في المقدمة في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية.

ووقع مارك بارترا هدف التعادل لريال بيتيس من ضربة رأسية في الدقيقة 79.

لكن جوردي ألبا سجل هدف الفوز والنقاط الثلاث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

بهذا الفوز ضمن برشلونة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الـ19 على التوالي.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 69 نقطة من 35 مباراة في المركز الثاني، ويتقدم بـ5 نقاط عن إشبيلية الثالث، وبـ8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علما أن ريال مدريد حسم اللقب لصالحه للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وفي آخر ثلاث مباريات سيلعب برشلونة مع سيلتا فيغو وخيتافي وفياريال.

ويريد برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا لضمان المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

وسيخرج برشلونة بموسم صفري بعدما ودع من كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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