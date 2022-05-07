ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم ريال بيتيس ويحتفظ بالمركز الثاني

احتفظ برشلونة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه 2/1 على مضيفه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ستاد بينتو فيامارين.

ووضع أنسو فاتي برشلونة في المقدمة في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية.

بفوزه على #ريال_بيتيس في الدقيقة الأخيرة (٢-١) .. #برشلونة يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الـ 19 على التوالي #برشلونة_ريال_بيتيس pic.twitter.com/rrTJKBHt8l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

ووقع مارك بارترا هدف التعادل لريال بيتيس من ضربة رأسية في الدقيقة 79.

لكن جوردي ألبا سجل هدف الفوز والنقاط الثلاث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

بهذا الفوز ضمن برشلونة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الـ19 على التوالي.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 69 نقطة من 35 مباراة في المركز الثاني، ويتقدم بـ5 نقاط عن إشبيلية الثالث، وبـ8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علما أن ريال مدريد حسم اللقب لصالحه للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

أنسو فاتي حل بديلا في مواجهة #برشلونة و #ريال_بيتيس في الدقيقة ٧٥ بعدها بدقيقة سجل هدف البرسا الأول ❤️ قبل أن يتعادل بيتيس في الدقيقة ٧٩ #برشلونه_بيتيس pic.twitter.com/tSItvaTaC1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وفي آخر ثلاث مباريات سيلعب برشلونة مع سيلتا فيغو وخيتافي وفياريال.

ويريد برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا لضمان المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

وسيخرج برشلونة بموسم صفري بعدما ودع من كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.