أنشيلوتي: أريد البقاء مدربا لريال مدريد حتى أبلغ 80 عاما

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن رغبته في الاستمرار مدربا للميرنغي حتى الاعتزال، متحدثا في الوقت نفسه عن رفض أتلتيكو مدريد بعمل ممر شرفي للاعبيه في مواجهة الديربي التي تجمع الفريقين، غدا الأحد.

وتوج ريال مدريد بلقب الليغا للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4 / صفر على ضيفه إسبانيول، السبت الماضي، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، وبات الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

ويستضيف ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، ديربي جديدا يجمع بين ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد لحساب مباريات الجولة 35 من مباريات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم السبت: ”الإيطاليون ليسوا معتادين على مسألة الممر الشرفي، وفي النهاية الجميع يفعل ما يريد، نحن نحترم ما يريد أتلتيكو مدريد فعله، نحترمهم كثيرا فهم جيراننا وأصدقاؤنا، إذا قرروا القيام بذلك أم لا فإننا نحترمهم“.

وبسؤاله هل يصف موسمه الحالي بأنه الأفضل له كمدرب، أشار: ”لم أكن في مثل هذا الوضع من قبل في مسيرتي، ومن أجل إكماله سيكون من الجيد الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنحاول بالطبع، ومع التتويح به سيكون أفضل موسم في حياتي المهنية“.

وعن أبرز ما يميز لاعبي الجيل الحالي، شدد أنشيلوتي: ”هذه مجموعة متواضعة، لا يوجد لاعبون لديهم غرور كبير، لا أحد يعتقد أنه أكثر أهمية من غيره، ولا يقل أهمية عن غيره، هم قادرون على التمتع بهذا التواضع، ثم هناك ما هو أهم وهو ثقل القميص الذي له أهمية كبيرة، فارتداؤه يجعل اللاعب يشعر بشيء خاص“.

