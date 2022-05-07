داني ألفيس: لهذه الأسباب يستحق كريم بنزيما التتويج بالكرة الذهبية

يرى البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة، أن نظيره الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، يستحق بالفعل التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، نظرا لما يقدمه مع ”الميرنغي“.

وقال داني ألفيس في حوار أجراه مع صحيفة ”ماركا“: ”بنزيما لديه كل شيء ليفوز بالكرة الذهبية، يكفي ما يفعله، لكن حال تتويجه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا سيكون له تأثير كبير أيضا، فهو مرشح قوي، على الرغم من وجود أسماء أخرى أيضًا في مانشستر سيتي، وليفربول.. هناك لاعبون يمكنهم منافسته“.

وأضاف: ”كريم بنزيما سيتوج بالكرة الذهبية في رأيي، لأنه قاد ريال مدريد لأماكن لم يكن عليها من قبل من حيث اللعب والجوانب الأخرى، لقد قادهم بالفعل وهو يستحقها“.

وانضم ألفيس إلى برشلونة في صفقة انتقال حر منتصف الموسم الجاري وبعقد يمتد لنهاية الموسم.

🔥 Dani Alves se sincera en MARCA: "Hacerle el pasillo al Real Madrid sería una putada gigantesca, pero se lo haría sin problema" https://t.co/LAEdvB35EI Disfruta de la entrevista de @MCTorresA y @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) May 7, 2022

وعن توجيهه التهنئة لمواطنه مارسيلو، نجم ريال مدريد، أشار ألفيس: ”لقد قلتها علنًا. وما فعله مارسيلو، الذي دخل تاريخ ناد مثل ريال مدريد، يجبرك على احترامه ورفع القبعة“.

وبسؤاله هل يمكن أن يقف في ممر شرفي لريال مدريد، شدد: ”أتمنى ألا يحدث هذا أبدًا، لكن إذا حدث، سأفعل ذلك، عليك أن تعرف كيف تربح وأيضا كيف تخسر، لدي العديد من الأصدقاء الذين أحترمهم كثيرًا ويحترمونني، آمل ألا تحدث يوماً، لأنها ستكون سقطة كبيرة، لكن إذا حدثت فسأفعل ذلك، لم لا؟“.

وذكرت تقارير سابقة أن النجم البرازيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل رغم انخفاض مستواه مؤخرا مثلما حدث مع كل لاعبي الفريق.

وشارك ألفيس مع برشلونة في 13 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفا وصنع ثلاثة وجاءت أغلب مشاركاته كبديل.

وما زال ألفيس ينتظر قرار برشلونة بشأن التجديد من عدمه في ظل رغبته في التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر.

Just when you thought you'd seen it all in the UEFA Champions League… 🍿🍿🍿#MatchdayMoments | @Mastercard | #UCL pic.twitter.com/tpDHx7OMdE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2022

الكرة الذهبية

واحتكر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية منذ 2008، وحتى العام الماضي، باستثناء نسخة 2018 التي ذهبت للكرواتي لوكا مودريتش، حيث توج ميسي بالجائزة سبع مرات، مقابل خمس مرات لرونالدو.

ومن المنتظر أن تجد الجائزة طريقها هذه المرة إلى نجم آخر ممن نجحوا في ترك بصمة قوية في الموسم الحالي.

ومع وصول ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقب كثيرون المباراة الحاسمة على الكأس في 28 مايو الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس، كونها ستلعب دوراً بارزاً في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.

ويستحوذ ثلاثة لاعبين من فريقي الريال وليفربول على ترشيحات قوية للفوز بالجائزة هذا الموسم، وقد يلعب النهائي الأوروبي دوراً حاسماً في صراع الجائزة مجدداً.

وبعدما انحصرت الترشيحات بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كريم بنزيما، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنرويجي إيرلنيغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، تزايدت فرص صلاح وبنزيما وماني عن باقي المنافسين.

وعززت أهداف بنزيما وماني في الآونة الأخيرة فرص كليهما في المنافسة، فيما يحتاج صلاح إلى تقديم مستويات أفضل في الأسابيع القليلة المقبلة بمختلف المسابقات، وفي النهائي الأوروبي تحديداً، لتعزيز فرصه والعودة إلى الترشيحات القوية التي رافقته قبل السفر إلى أفريقيا، للمشاركة في الدور النهائي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان فوز ماني مع المنتخب السنغالي ببطاقة التأهل إلى مونديال 2022 على حساب صلاح ورفاقه في المنتخب المصري، وتراجع مستوى صلاح نسبياً بعد العودة من هذه الرحلة، سبباً في تراجع الترشيحات المؤيدة لفوز صلاح بالكرة الذهبية.