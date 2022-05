داني ألفيس: لهذه الأسباب يستحق كريم بنزيما التتويج بالكرة الذهبية

يرى البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة، أن نظيره الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، يستحق بالفعل التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، نظرا لما يقدمه مع ”الميرنغي“.

وقال داني ألفيس في حوار أجراه مع صحيفة ”ماركا“: ”بنزيما لديه كل شيء ليفوز بالكرة الذهبية، يكفي ما يفعله، لكن حال تتويجه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا سيكون له تأثير كبير أيضا، فهو مرشح قوي، على الرغم من وجود أسماء أخرى أيضًا في مانشستر سيتي، وليفربول.. هناك لاعبون يمكنهم منافسته“.

وأضاف: ”كريم بنزيما سيتوج بالكرة الذهبية في رأيي، لأنه قاد ريال مدريد لأماكن لم يكن عليها من قبل من حيث اللعب والجوانب الأخرى، لقد قادهم بالفعل وهو يستحقها“.

وانضم ألفيس إلى برشلونة في صفقة انتقال حر منتصف الموسم الجاري وبعقد يمتد لنهاية الموسم.

وعن توجيهه التهنئة لمواطنه مارسيلو، نجم ريال مدريد، أشار ألفيس: ”لقد قلتها علنًا. وما فعله مارسيلو، الذي دخل تاريخ ناد مثل ريال مدريد، يجبرك على احترامه ورفع القبعة“.

وبسؤاله هل يمكن أن يقف في ممر شرفي لريال مدريد، شدد: ”أتمنى ألا يحدث هذا أبدًا، لكن إذا حدث، سأفعل ذلك، عليك أن تعرف كيف تربح وأيضا كيف تخسر، لدي العديد من الأصدقاء الذين أحترمهم كثيرًا ويحترمونني، آمل ألا تحدث يوماً، لأنها ستكون سقطة كبيرة، لكن إذا حدثت فسأفعل ذلك، لم لا؟“.

وذكرت تقارير سابقة أن النجم البرازيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل رغم انخفاض مستواه مؤخرا مثلما حدث مع كل لاعبي الفريق.

وشارك ألفيس مع برشلونة في 13 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفا وصنع ثلاثة وجاءت أغلب مشاركاته كبديل.

وما زال ألفيس ينتظر قرار برشلونة بشأن التجديد من عدمه في ظل رغبته في التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر.

Just when you thought you'd seen it all in the UEFA Champions League… 🍿🍿🍿#MatchdayMoments | @Mastercard | #UCL pic.twitter.com/tpDHx7OMdE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2022