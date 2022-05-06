سبورت: لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة أن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة هذا الصيف.

وباع برشلونة سواريز لأتلتيكو مدريد صيف عام 2020 في صفقة غير مكلفة، وقاد النادي العاصمي للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

لويس سواريز مازال لديه ما يقوله، هدف جميل جدا في شباك أوساسونا #اتلتيكو_مدريد

pic.twitter.com/8hFn4fqFks — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ نقلا عن برنامج ”الشرينغيتو“ فإن لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة هذا الصيف حيث ينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في 30 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن سواريز سيرحب بالعودة إلى كامب نو وسيكون على استعداد لخفض راتبه للعودة إلى الفريق الكتالوني، وهدفه المنافسة لمدة عام آخر على أعلى مستوى للوصول إلى كأس العالم في قطر في أفضل الظروف الممكنة.

وأكدت ”سبورت“ أن برشلونة يعرف بالفعل إرادة سواريز في الوقت الحالي، وأن إدارة خوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز طلبا منه الانتظار، حيث لا يستبعدان عودة أحد أفضل هدافي برشلونة في التاريخ من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يرى أن الصفقات التي طال انتظارها تزداد تعقيدًا، كما أن برشلونة يعرف أن سواريز لا يزال بعيدًا عن أفضل نسخة لديه وأن الفريق يحتاج إلى إضافات أكبر.

وانتقل سواريز، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، من ليفربول إلى برشلونة صيف عام 2014 من ليفربول مقابل 81 مليون يورو، وخاض مع النادي الكتالوني 283 مباراة سجل فيها 195 هدفا وصنع 113، ونال معه كل الألقاب الممكنة.

وسواريز ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة وسجل 195 هدفا، مقابل 672 هدفا للهداف الأول ليونيل ميسي، و195 هدفا لسيزار رودريغيرز ثاني أفضل هداف في تاريخ الفريق.

ونال سواريز مع برشلونة لقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.

أما مع أتلتيكو مدريد فسجل سواريز 34 هدفا وصنع 6 في 80 مباراة ونال معه لقبا في الدوري الإسباني، في حين سجل 82 هدفا وصنع 46 في 133 مباراة مع ليفربول ونال معه لقبا وحيدا وكان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عام 2012.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 66 نقطة من 34 مباراة وتتبقى له 4 مباريات في الليغا، علما أن ريال مدريد حسم اللقب لصالحه.