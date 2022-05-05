آينتراخت فرانكفورت يطيح بويستهام ورينجرز يتجاوز لايبزيغ ويتأهلا لنهائي الدوري الأوروبي

جدد آينتراخت فرانكفورت الألماني فوزه على ويستهام الإنجليزي في حين تغلب غلاسكو رينجرز الإسكلتندي منافسه لايبزيغ الألماني ليتأهلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وتغلب آينتراخت فرانكفورت 1/0 على ويستهام ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3/1.

وسجل رفائيل بوري الهدف الوحيد لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 26، علما أن النادي الألماني فاز 2/1 قبل أسبوع في إنجلترا.

في حين فاز غلاسكو رينجرز 3/1 على لايبزيغ ليتأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 3/2.

وأنهى رينجرز الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما جميس تافيرنير وغلان كامارا في الدقيقتين 19 و24.

ووقع كريستوفر نكونكو هدف التقليص للايبزيغ في الدقيقة 71 قبل أن يسجل جون لوندسترام هدف التعزيز لرينجرز في الدقيقة 81.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 18 مايو الحالي على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا.

ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجرز في تحقيق لقب الدوري الأوروبي من قبل علما أن إشبيلية أكثر من نال لقب البطولة برصيد 6 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من ليفربول وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس.

ونالت فرق تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ اللقب مرتين لكل منها.

يشار إلى أن الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي يتأله مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.