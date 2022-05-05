لوباريزيان: مبابي يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.. ووالدة اللاعب تنفي

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، إن كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”لوباريزيان“، فإن مبابي وافق، من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لمدة عامين.

▪️رسميًا.. كيليان مبابي نجم #باريس_سان_جيرمان يعادل رقم البرتغالي باوليتا كثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي خلال القرن الـ 21. 1. كافاني (138).

2. باوليتا (130) كيليان مبابي (130). لدى مبابي الفرصة لمعادلة وتخطي كافاني اذا ما استمر في الدوري الفرنسي. pic.twitter.com/AKq58jXjsZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

ووفقا للصحيفة فإن مبابي سيحصل بموجب العقد الجديد على 96 ألف جنيه يورو أسبوعيًا (نحو 50 مليون يورو سنويا)

رد والدة مبابي

من جهتها كتبت فايزة العماري والدة مبابي عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر، تستمر المناقشات حول مستقبل كيليان في هدوء كبير للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، فيما يتعلق بجميع الأطراف“.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وكانت وسائل إعلام قد أكدت أنه اتفق مع ريال مدريد، وأنه يتبقى فقط التوقيع الرسمي بين الطرفين.

وكان ريال مدريد قد قدم ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض الرد على بطل الليغا.

أنشيلوتي ردا على تصريح بوكيتينيو مدرب #باريس_سان_جيرمان أن مبابي مستمر بنسبة 100%: “أحيانا المدربون لا يقولون الحقيقة كاملة".#ريال_مدريد #ريال_مدريد_أسبانيول pic.twitter.com/yOjvrb1AQD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وقبل أيام، قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان: ”سأبقى مع الفريق بنسبة 100%، ونفس الشيء بالنسبة لكيليان مبابي“.

في حين ألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للتعاقد مع مبابي بعد إجابة غامضة عندما سئل عن التعاقد مع مبابي، وقال: ”مع هذا النادي، مع هذا الرئيس، المستقبل مكتوب بالفعل“.

وعندما سئل عما إذا كان قد أكد أن الصفقة ستتم، أوضح: ”لم أقل ذلك“.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وعلى الرغم من التكهنات المستمرة حول مستقبله منذ الصيف الماضي، استمر كيليان مبابي في التألق مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في الدوري الفرنسي ليساعد فريقه على الفوز باللقب.

وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، حيث ودع باريس سان جيرمان من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

وانتقل مبابي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 145 مليون يورو.

ونال كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان 4 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس فرنسا ولقبين في كأس الدوري الفرنسي (تم إلغاء المسابقة)، و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، وخسر مع الفريق في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 أمام بايرن ميونخ.