كريم بنزيما يقاضي سياسيًا فرنسيًا شبهه بـ "الإرهابيين"

أصبح كريم بنزيما أحد أبرز أبطال الصحافة ووسائل الإعلام العالمية بعد هدفه في الوقت الإضافي ضد مانشستر سيتي والذي قاد فريقه ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، في بلده فرنسا انتشرت أخباره بعيدا عن الملعب بسبب دفعه دعوى قضائية ضد أحد السياسيين الذي وصفه بـ ”الإرهابي“.

وقالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن المهاجم الفرنسي المسلم البالغ من العمر 34 عامًا رفع دعوى قضائية ضد داميان ريو السياسي الفرنسي اليميني المتطرف عضو حزب ”إريك زمور“ يتهمه فيها بالتشهير العلني به بسبب تغريدتين عبر حسابه على موقع ”تويتر“ يصف خلالهما نجم ريال مدريد بـ ”الإرهاب“.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné… 😏

Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

ويرجع تاريخ التغريدة الأول إلى 23 أكتوبر 2020، حيث نشر ريو المتحدث السابق باسم مجموعة الهوية اليمينية المتطرفة التي تم حلها في عام 2021 صورة لمهاجم ليون السابق بجانب الإمام نور الدين مأمون، وعلق عليها قائلا: ”من المثير للاهتمام اكتشاف أن بنزيما يلتقي مع الإمام نور الدين مأمون المرتبط بعمليات إرهابية (عملية نُفذت بعد ثلاثة أيام من اغتيال صموئيل باتي ولم تؤد إلى أي محاكمة)، وكذلك ارتباط اسمه بتمويل مساجد برون (مدينة الرون التي ينحدر منها بنزيما)“.

وبعد شهر، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تحدى داميان ريو اللاعب مرة أخرى على ”تويتر“ بصورة لبنزيما وهو يرفع إصبعه السبابة في الهواء، موضوعة بجانب جهاديين ينفذون نفس الإشارة وكتب: ”أعتقد أن بنزيما يريد أن يرسل لنا رسالة“، بعد عام ونصف العام، لا تزال التغريدات على الإنترنت.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

وكان محامي اللاعب غاضبًا من هذه التغريدات في ذلك الوقت، وقد أشار إلى حسابي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجيرالد دارمانين وزير الداخلية على ”تويتر“ في تغريدة قال فيها: ”الناشط اليميني المتطرف داميان لوفيفر (الاسم الحقيقي لداميان ريو) يغذي الكراهية وتغريدته الأخيرة تساوي كريم بنزيما بـ ”الإرهابيين“، هل يجب أن ننتظر رد فعل جديدا؟“.

دعوى قضائية

ورفع محامي بنزيما، الذي عاد إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي قبل يورو 2021 مباشرة، القضية أمام المحكمة واتهم ريو بالتشهير العلني.

واستُدعي داميان ريو في 23 مايو / أيار إلى محكمة ليون (الرون) لإدانته، وهو إجراء معتاد في هذا النوع من القضايا، وقد علق ريو على استدعائه للمثول أمام المحكمة بقوله على ”تويتر“: ”كريم يريد أن يسكتني.. أخبره أنني فزت بكل محاكماتي السابقة“.