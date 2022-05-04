حكم بالسجن 4 سنوات على سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بتهمة الاعتداء الجنسي

كشفت وثائق قضائية، اليوم الأربعاء، أن محكمة إسبانية قضت بالسجن أربع سنوات على سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في 2017، مما دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا.

وأظهر الحكم الصادر عن محكمة في ألميريا بتاريخ 26 أبريل نيسان أن مينا، الذي وجهت له المحكمة اتهامات مع ديفيد جولدار لاعب إيبيزا، سيتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 50 ألف يورو (52650 دولارا) للضحية.

وقضت المحكمة ببراءة جولدار من جميع التهم الموجهة إليه.

🚨 ÚLTIMA HORA | Santi Mina, condenado a 4 años de prisión por abuso sexual y a una indemnización de 50.000€ a la víctima. ➡️ La defensa del delantero del #CELTA recurrirá la sentencia. pic.twitter.com/WOHjKJVKYo — Radio Marca Vigo (@RadioMarcaVigo) May 4, 2022

واعتقل مينا لفترة وجيزة في يونيو حزيران 2017 بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال قضاء عطلته في موجاكار.

ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة قبل تنفيذه.

وقال النادي في بيان: ”يحترم سيلتا فيغو حق اللاعب في الطعن على الحكم، لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات بعد الواقعة التي تهدد بتشويه سمعة النادي“.

وأكد دفاع لاعب سيلتا فيغو أنه سيستأنف على قرار إدانته.

وفي عام 2019 تم فتح القضية مع اتهام سانتي مينا بالاعتداء الجنسي وليس فقط التحرش.

يذكر أن سانتي مينا خاض 33 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني مع سيلتا فيغو، بينما كانت قضيته تنظر في المحكمة.