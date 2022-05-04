سبورت: برشلونة قرر عدم تفعيل بند شراء آداما تراوري

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن نادي برشلونة قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو في عقد لاعبه آداما تراوري، المعار من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه بذلك ستنتهي مسيرة اللاعب مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

ويلعب تراوري مع برشلونة بداية من شهر يناير الماضي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون، وهو كان أحد تدعيمات العملاق الكتالوني في الميركاتو الشتوي المطلوبة من تشافي هيرنانديز.

وكان آداما تراوري لاعبًا أساسيًا في بداية وجوده مع برشلونة، ولكن سرعان ما أصبح لاعبًا بديلًا بعد عودة عثمان ديمبلي، ومشاركته بصفة مستمرة.

ويفضل تشافي بقاء ديمبلي على استمرار تراوري، ويحاول الضغط على إدارة برشلونة من أجل تجديد تعاقده في الوقت الحالي، وعدم دفع 30 مليون يورو هي قيمة شرط أحقية شراء عقد معار من وولفرهامبتون.

وكان قرار تشافي واضحا في تغييراته بتشكيل برشلونة حتى مع تفضيله إراحة ديمبلي بسبب التهاب اللوزتين، لكن المدرب الإسباني فضل عدم الدفع ببديله الطبيعي وهو آداما تراوري، اختار فيران توريس على اليمين وممفيس ديباي على اليسار.

#FCB 🔵🔴 ❌ El club ya ha decidido que no pagará los 30 millones de la opción de compra que tiene sobre Adama ✍️ @ferrancorreashttps://t.co/mmz48D66Ia — Diario SPORT (@sport) May 4, 2022

تجديد ديمبلي

كما كشفت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة سوف يجلس من جديد مع موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي من أجل تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد حل مشكلة ديمبلي، إذ يبحث الناديان عن صيغة بشأن التجديد.

ويستهدف برشلونة الإبقاء على صاحب الـ24 عامًا، كما أن الدولي الفرنسي لا يود الرحيل أيضًا، ولكن هناك أزمة تتمثل في الراتب الذي يريده وعمولة وكيل أعماله في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البلوغرانا.

عثمان ديمبلي هذا الموسم مع برشلونة شارك في 29 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجل هدفين وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، خلفا لريال مدريد المتصدر والمتوج باللقب برصيد 81 نقطة، ثم إشبيلية الثالث برصيد 64 نقطة.