صورة من منزل كيليان مبابي تثير جدلًا باستعداده للرحيل

نشر الفنان أورا إيتو، وهو صديق شخصي للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، صورة من منزل اللاعب تثير الجدل بشأن جمع أغراضه الشخصية، وتساءلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: هل مبابي يجمع أغراضه للرحيل؟.

وشكر الفنان أوروا إيتو، كيليان مبابي على هدية عبارة عن قميص يحمل توقيعه، لكن خلف القميص ظهرت صناديق من ورق مقوى مغلفة وأشياء تخص اللاعب أيضا مغلفة، ومنها كأس كوبا لأفضل لاعب شاب فاز به، العام 2018، وهو أيضا مغلف ويظهر كأن النجم الفرنسي يستعد لتغيير منزله.

ورغم كون الصورة أيضا، بحسب ”ماركا“، قد تكون قديمة لكون القميص الموقع، من موسم 2019-2020، لكن أيضًا يتواجد صورة لمبابي مع كأس العالم وصورة لملصق كتاب هزلي للنجم الفرنسي نشرت، في أكتوبر 2021.

كما أن الواضح في الصورة شركة تقدم خدمات للتخزين ونقل الأغراض وهي كلها بحسب ”ماركا“، تثير الجدل بشأن إمكانية جمع مبابي لأغراضه من أجل تغيير منزله الحالي وربما الرحيل عن باريس.

▪️أورا إيتوس صديق كيليان مبابي ينشر صورة من داخل منزل مبابي تظهر أنه يستعد لنقل أغراضه👀 pic.twitter.com/9eNR9VeVgz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وما زال النجم الفرنسي كيليان مبابي يثير التساؤلات بشأن مستقبله في ظل عدم الإفصاح رسميا عن موقفه من البقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل نحو ريال مدريد المتوقع في صفقة حرة ومجانية، حيث ينتهي عقده، في حزيران/يونيو المقبل.

وتشير كل التوقعات إلى أن الجدل بشأن النجم الفرنسي سينتهي إثر نهاية الدوري الفرنسي، حين يلعب باريس سان جيرمان لقائه الأخير، يوم 21 أيار/مايو الحالي، وحينها سيكون حرًا في الإعلان عن موقفه النهائي ويحدد مستقبله.

ورفض مبابي كل العروض المغرية من باريس سان جيرمان وضغوط قطر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتجديد عقده، مفضلًا الصمت في نفس الوقت بشأن قراره النهائي لكن عدة تقارير أكدت أنه أتم اتفاقه بشكل نهائي مع ريال مدريد ولا ينقص سوى التوقيع على العقد بين الطرفين.

كما نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن مبابي يدرس إقامة مؤتمر صحفي أو إصدار بيان رسمي حول مستقبله.

وأضحت الصحيفة أن مبابي يريد اختيار الوقت المناسب للإفصاح عن وجهته المقبلة وسيكون ذلك عبر مؤتمر صحفي أو بيان رسمي برفقة عائلته خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وربطت التقارير الصحفية اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.

وذكرت التقارير أن سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على 90 مليون يورو سنويا، لكن اللاعب الفرنسي لم يوافق عليه حتى الآن.