سيتجه للمنتخبات.. أنشيلوتي يلمح لعدم تدريبه لأندية أخرى بعد ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه سينهي مشواره على الأرجح في العمل بالتدريب على مستوى الأندية، بمجرد رحيله عن منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لكنه لا يمانع الاستمرار في تدريب ”الملكي“ لعشرة أعوام أخرى.

كان أنشيلوتي 62 عاماً، أصبح قبل أيام أول مدرب يتوج باللقب في مسابقات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بعدما قاد ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني.

واستمرت المسيرة التدريبية الحافلة لأنشيلوتي طوال 26 عاماً، وشغل خلالها 11 منصباً، وتولى تدريب ريال مدريد مرتين.

لكن أنشيلوتي يفكر الآن بشأن مستقبله، ويأمل قضاء المزيد من الوقت في السفر والبقاء مع أسرته.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لخدمة أمازون برايم: ”بعد الريال، نعم، ربما أتوقف، ولكن إذا أبقاني النادي هنا لمدة عشرة أعوام، سأستمر في تدريبه لعشرة أعوام“.

وأضاف: ”أود أن أكون مع أحفادي، وأذهب في إجازة مع زوجتي، هناك العديد من الأشياء التي يمكن فعلها، وأود فعلها عندما أرحل“.

وتابع: ”هناك عدة أماكن لم أذهب إليها، فأنا لم أذهب إلى أستراليا، ولم أذهب إلى ريو دي جانيرو“.

وأضاف: ”أود زيارة شقيقتي لمرات أكثر، اليوم الذي سأرحل فيه، سأفعل كل هذه الأشياء“.

وتوج أنشيلوتي بـ22 لقباً، منها لقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2004، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في عام 2010، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013، ولقب البوندسليغا“ مع بايرن ميونخ عام 2017، ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام.

واختتم: ”نعم، قد أدرب منتخباً، لكن هذا الأمر سابق لأوانه أن يناقش الآن، بالتأكيد لن أدرب منتخباً لكأس العالم المقبلة، لكن لمونديال 2026، لم لا؟“.