أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد

رفض أتلتيكو مدريد رسميا إقامة ممر شرفي ريال مدريد بعد فوزه بلقب الليغا وذلك قبل لقاء الفريقين في استاد واندا ميتروبوليتانو يوم الأحد المقبل.

وأحرز ريال مدريد لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت الماضي، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة ٣٥ في تاريخه https://t.co/7G2VZOJ8QV pic.twitter.com/e2uurgfffB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

واحتشد نحو 15 ألف مشجع مبتهج لريال مدريد أمام نافورة سيبيليس بقلب العاصمة يوم السبت للانضمام إلى اللاعبين في الاحتفالات بتعزيز الرقم القياسي بالتتويج للمرة 35 بالليغا.

وبدأ الجمهور في التجمع بالساحة المركزية، التي يحتفل بها النادي عادة بنجاحاته، قبل ساعة تقريبا من نهاية المباراة التي تفوق فيها ريال بسهولة.

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ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تصريحات عن مسؤولين من أتلتيكو: ”يريد البعض تحويل بادرة تقدير للبطل إلى ضريبة عامة يجب على منافسيهم دفعها، مع إشباعهم برائحة الإذلال. تحت أي مفهوم. هل يجب على أتلتيكو مدريد أن يتعاون في محاولة السخرية هذه حيث تُنسى القيم الحقيقية للرياضة تمامًا ويتم تشجيع التوتر والمواجهة بين الجماهير“.

ويشرح أتلتيكو الأسباب: ”لقد شاركنا في العديد من المواقف المماثلة في السنوات الأخيرة بعد فوزنا بألقاب مختلفة ، بما في ذلك لقبان للدوري، وفي بعض المناسبات كان هناك نوع من الإشادة من قبل الفريق المنافس بفريقنا البطل وفي حالات أخرى لا ، ولكن لم يولد مثل هذا التوقع أو الجدل المبالغ فيه والمصطنع مثل ذلك الذي نشهده في الأسابيع الأخيرة.

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وتابع ”أتلتيكو مدريد هو بطل الدوري الأخير. هل يتذكر أي شخص أي جدل حول ما إذا كان يجب أن يحصل على ممر من منافسه الأول بعد الفوز باللقب؟ لا، لأنه لم يكن هناك نقاش. في المباراة الأولى هذا الموسم، قرر سيلتا فيغو عدم اتخاذ ممر وكان قرارًا صحيحًا، لأنها إشارات يجب القيام بها ليحييها الجمهور، وبالتالي فمن المنطقي تمامًا أن يتم عرضها أمام جماهير البطل. ما خلق التوتر. وفي أول مباراة على أرضنا هذا الموسم في الليغا استقبلنا لاعبو إلتشي بممر شرفي بطبيعة الحال، بالامتنان ودون أي مطالب.

وختم ”من المهم معرفة كيفية الخسارة بقدر أهمية معرفة كيفية الفوز. في أتلتيكو لا ننوي فرض أي شيء على الآخرين. من الواضح أن لدينا طريقة أخرى لفهم الحياة“.