تقرير: ريال مدريد ينسحب تماما من صفقة هالاند

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد بطل الليغا انسحب تماما من صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بداعي مواجهة مشاكل خطيرة مع الإصابات في المستقبل.

وقال الصحفي رامون ألفاريز دي مون عبر قناته على موقع ”يوتيوب“ إن ريال مدريد رفض المضي قدما في التعاقد مع هالاند بداعي تعرضه إلى 15 إصابة خلال ثلاث سنوات رغم أن عمره 21 عاما مما يزيد الشكوك بشأن مستقبله.

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ويهتم قادة ريال مدريد بهذه القضية، ويعتبرون أن المهاجم قد يواجه مشاكل خطيرة مع الإصابات في المستقبل، ولهذا السبب، قرر النادي الملكي عدم الاستمرار في هذه الصفقة، ورغم ذلك سينتظر هالاند القرار النهائي لريال مدريد.

ووفقًا لألفاريز دي مون، في ظل التألق اللافت للفرنسي كريم بنزيما ووصول مواطنه كيليان مبابي يعتقد ريال مدريد أن الهجوم سيتم تعزيزه بدرجة كافية دون الحاجة لضم هالاند بإصرار كبير أو ضرورة المنافسة على التعاقد معه.

وسيرتبط موسم ريال مدريد الناجح في الليغا 2021/2022 بتألق بنزيما، حيث أحرز القناص الفرنسي هدفه 26 في 30 مباراة بالدوري.

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وكان موسم بنزيما ممتازا واحتاج المهاجم البالغ عمره 34 عاما لبعض الوقت حتى أصبح قائدا لا غنى عنه وأكثر لاعب مؤثر في الفريق الذي بحث عن أيقونة بعد رحيل كريستيانو رونالدو قبل أربع سنوات.

وتحول بنزيما إلى هداف لا يرحم أمام المرمى دون أن يفقد قدرته على الرجوع للخلف والمساعدة في بناء الهجمات من مناطق أعمق.

وسجل بنزيما 35 في المئة من أهداف ريال 73 في الدوري هذا الموسم، كما قدم 11 تمريرة حاسمة، وواصل بنزيما التطور والتحسن خلال آخر ثلاث سنوات.

وفي ظل التنافس على هالاند مع مانشستر سيتي الجاهز لدفع مبالغ ضخمة للتعاقد معه، بات ريال مدريد واثقا من أن المهاجم النرويجي سينتهي به الأمر بالتوقيع مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل اللقب.

وأحرز ريال مدريد لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي، بعد الفوز بسهولة 4/0 على ضيفه إسبانيول يوم السبت الماضي.

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.