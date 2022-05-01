ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يهزم ريال مايوركا وينفرد بالمركز الثاني

أبقى برشلونة على آماله في إنهاء الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز الذي حققه النادي الكتالوني بنتيجة 2/1 على ضيفه ريال مايوركا، الأحد، في الجولة الـ34 من الليغا.

وسجل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي هدف الافتتاح لبرشلونة في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة طولية من جوردي ألبا.

#برشلونة يقفز إلى المركز الثاني في الليغا بالفوز على مايوركا 2 – 1 وصل إلى النقطة (66) بفارق نقطتين عن أشبيلية صاحب المركز الثالث #برشلونه_مايوركا pic.twitter.com/hyqChnn2dZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن ألبا صنع 9 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أكثر عدد لصناعة الأهداف بالنسبة لمدافع في الليغا، منذ مارسيلو مع ريال مدريد، موسم 2016/2017 (10 تمريرات)، وداني ألفيس مع برشلونة، موسم 2011/2012 (11 تمريرة).

وأضاف لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 وضعها على يسار سيرجيو ريكو حارس ريال مايوركا

ووقَّع أنطونيو رايلو الهدف الوحيد لريال مايوركا في الدقيقة 79.

الموهبة .. عادت 😍 أنسو فاتي يعود للمشاركة مع #برشلونة بعد 102 يوم من الغياب بسبب الإصابة 👏#برشلونه_مايوركا pic.twitter.com/zbx3FfrzKx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 66 نقطة من 34 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، وبات برشلونة يتقدم بنقطتين عن إشبيلية الثالث، و 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

ويعود آخر فوز لريال مايوركا على برشلونة إلى مايو 2009، ومنذ ذلك الحين فاز برشلونة على مايوركا 11 مرة، وتعادلا مرة وحيدة.

الهولندي ممفيس ديباي هو هداف #برشلونة هذا الموسم برصيد (12) هدفًا #برشلونه_مايوركا pic.twitter.com/ehVtP0Mu0I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

ونجح برشلونة بتجاوز كبوة الخسارة 3 مرات متتالية في مختلف المسابقات على ملعب كامب نو، بعد أن خسر البلوغرانا أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، وقاديش ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وفي آخر 4 مباريات من الليغا من المقرر أن يلعب برشلونة مع ريال بيتيس، وسيلتا فيغو، وخيتافي، وفياريال.

ويريد برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لضمان المشاركة في كأس السوبر الإسباني، وتصل قيمة الإيرادات من البطولة نحو 10 ملايين يورو.

ويشارك في كأس السوبر الإسباني بطل الليغا ووصيفه، والفريقان المتأهلان إلى نهائي كأس إسبانيا، وبالتالي فإن فرق ريال مدريد (بطل الليغا)، وريال بيتيس (بطل كأس إسبانيا)، وفالنسيا (وصيف كأس إسبانيا)، ضمنت المشاركة في كأس السوبر الإسباني، ويتبقى الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في الليغا.

يشار إلى أن ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه للمرة الـ35 بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على إسبانيول، يوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.