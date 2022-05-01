فلورنتينو بيريز يتحدث عن تطورات تعاقد ريال مدريد مع مبابي.. وحظوظ فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للبرنامج الرياضي الإسباني الشهير ”El Chiringuito“، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، إثر الفوز على إسبانيول 4-0، مساء السبت، وقبل 4 جولات من نهاية الدوري، وهو اللقب رقم 35 للنادي الملكي في تاريخه.

وأجاب فلورنتينو بيريز عن أسئلة الصحفي، إيدو أغيري، بشأن تطورات التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وحظوظ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الفوز بالكرة الذهبية هذه السنة.

وبدا بيريز هادئا في قضية مسألة ضم كيليان مبابي، قائلا: ”أنا دائما هادئ لا أريد قول أي شيء أكثر، أفضل اللاعبين يرغبون في اللعب لريال مدريد“.

وينتظر ريال مدريد وباريس سان جيرمان قرار النجم الفرنسي بشأن مستقبله، حيث ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل وما زال لم يحسم قراره بشكل نهائي بين التجديد للفريق الفرنسي الذي قدم عروضا مغرية للإبقاء عليه أو الرحيل نحو ريال مدريد حلمه الدائم.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي الصيف الماضي وقدم عرضا يبلغ 200 مليون يورو، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت العرض وتضغط على اللاعب بكل الطرق لتجديد عقده.

ميرور: كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد بشكل مفاجئ https://t.co/gvpS8W92SI pic.twitter.com/lR7A6YfPjf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وتحدث رئيس ريال مدريد عن حظوظ النجم والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الفوز بالكرة الذهبية، وشدد: ”الكرة الذهبية ستذهب لكريم بنزيما سواء فزنا بدوري الأبطال أو لم نفز، لا يوجد أحد يعتقد أنه لن يفوز بالجائزة“.

ويعتبر بنزيما أبرز مرشح للفوز بالكرة الذهبية بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني والبقاء في المنافسة للفوز بدوري أبطال أوروبا، علما أنه متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا، وأفضل صانع أهداف، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفا.

كما تحدث الرئيس عن ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي، موضحا: ”أنشيلوتي يعتقد أن كل اللاعبين ينتمون لريال مدريد وأن ريال مدريد علامة لا تهزم“.

وأضاف عن اللقب ودور المدرب الإيطالي: ”كارلو أنشيلوتي قام بعمل جيد جدا، والفوز باللقب كان نتيجة عمل تم إنجازه بشكل جيد“.

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال غوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.