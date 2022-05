مباراة برشلونة ضد مايوركا.. عودة أنسو فاتي تحفز "البلواغرانا" لاحتلال الوصافة

سيعود أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، إلى تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز عند استضافة مايوركا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الأحد، بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

ولم يلعب فاتي مع برشلونة منذ مشاركته بديلا في الهزيمة من أتليتيك بيلباو بدور الثمانية في كأس الملك يوم 20 يناير كانون الثاني، وكانت مشاركته العاشرة هذا الموسم.

وأبلغ تشافي الصحفيين: ”فاتي في حالة جيدة وسنضمه للتشكيلة. تحسن بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، وإذا كانت الأمور بخير سيلعب بضع دقائق. إنه سعيد ومبتهج وهو لاعب يصنع الفارق“.

وأضاف: ”من المؤسف أننا لم نتمكن من الاعتماد عليه في الأشهر الماضية وأنا سعيد بعودته. هو لاعب استثنائي وسيكون جاهزا في آخر خمس مباريات“.

وصعد فاتي، البالغ 19 عاما، من قطاع الناشئين في النادي الكتالوني وتعين عليه خوض عدة عمليات جراحية للتعافي من إصابة بالركبة في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

Ready for #BarçaMallorca ! (and Ansu too!) 🎵 SOUND ON 🎵 pic.twitter.com/UX43T1afDP

ويفقد برشلونة بالفعل جهود بيدري ونيكو غونزاليس وعثمان ديمبلي وسرجينيو ديست وسيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي ومارتن بريثويت في مباراة الأحد بسبب الإصابات والمرض.

وبعد أن حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بالفعل يتطلع برشلونة لتحقيق المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا. ويحتل المركز الثالث حاليا بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية الثاني في الترتيب والذي لعب مباراة أكثر.

وحقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا أمام نظيره ريال مايوركا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الدور الأول، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة يتواجد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطة خلف إشبيلية صاحب المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ61 نقطة، وريال مايوركا في المركز الـ16 برصيد 32 نقطة.

وواجه برشلونة نظيره مايوركا في الدوري الإسباني في 35 مباراة سابقة، وفاز البلوغرانا في 24 لقاء، بينما حقق مايوركا الفوز في 7 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

Xavi says @ANSUFATI will be in the squad list tomorrow! 🔥🔥🔥#BarçaMallorca pic.twitter.com/0ZH6Y4iSFD

