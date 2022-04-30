ميرور: كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد بشكل مفاجئ

قالت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية إن النجم كريستيانو رونالدو يمكن أن يعود إلى ريال مدريد الصيف الحالي، حيث يحرص النادي الملكي المتوج بلقب الليغا على لم شمله مع هدافه كريستيانو رونالدو.

وقدم المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا موسمًا رائعًا مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله من يوفنتوس بقيمة 12.85 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، على الرغم من المستوى المتواضع الذي قدمه يونايتد هذا الموسم، سجل رونالدو 23 هدفًا 17 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من اللعب في فريق متذبذب المستوى.

وتسببت عروضه في الدوري الإنجليزي في إثارة ضجة في ”سانتياغو برنابيو“ مع رغبة شخصيات بارزة في النادي بعودة رونالدو، مع العلم أنه سيحقق أهدافًا مضمونة في الدوري الإسباني.

Cristiano Ronaldo could make shock Real Madrid return amid Erik ten Hag uncertainty https://t.co/AWzlxAmHtO pic.twitter.com/jRkETO0IKe — Mirror Football (@MirrorFootball) April 30, 2022

وعلى الرغم من أنه أبرم عقدًا لمدة عامين مع يونايتد، مع خيار عام إضافي عند عودته من إيطاليا، إلا أن المشهد تغير كثيرًا في أولد ترافورد في الأشهر السبعة الماضية، وأصبح مستقبل رونالدو في مانشستر غير مؤكد الآن.

ويستعد يونايتد لاستقبال مديره الفني الثالث في أقل من عام ميلادي، مع استعداد مدرب أياكس أمستردام إريك تين هاغ لبدء إعادة بناء ضخمة هذا الصيف بعد إقالة أولي غونار سولشاير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستبداله بالمدرب المؤقت الحالي رالف رانغنيك.

في حين أن ريال مدريد سيعيده هذا الصيف ويمنحه الكثير من الوقت للعب الموسم المقبل، فمن غير الواضح ما إذا كان تين هاغ يعتبر المهاجم المخضرم مفتاحًا لمستقبل يونايتد القريب.

ولم يترك كل من سولشاير ورانغنيك رونالدو أبدًا على مقاعد البدلاء عندما يكون لائقًا، لكن تين هاغ يخطط لمستقبل جديد مبني على الطاقة العالية والشباب، ولن يضمن رونالدو المشاركة في كل مباراة.

ولن يكون ذلك مناسبا لأيقونة يونايتد الذي يمكنه الإشارة بشكل صحيح إلى سجل أهدافه في فريق يونايتد السيئ، كدليل على أنه يستحق أن يكون الاسم الأول في تشكيلة الفريق.

وسجل البرتغالي الدولي هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في الهزيمة 3-1 أمام آرسنال، ثم أضاف هدفا في التعادل 1-1 مع تشيلسي.

أول صورة لـ #رونالدو وطفلته المولودة حديثا pic.twitter.com/1lcRZClkK5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

خيبة أمل في يونايتد

عندما عاد رونالدو ليونايتد في فترته الثانية بعد غياب دام 12 عامًا، تصور ”الدون“ موسماً مختلفاً عن الذي حدث في أولد ترافورد، كان يعتقد أن يونايتد سوف يسد الفجوة بين مانشستر سيتيوليفربول وينافس على الألقاب، لكن لم يتحقق أي من ذلك.

وبدلاً من ذلك، كان يونايتد سيئًا إلى حد كبير وتراجع بشدة بسبب الهزائم الأخيرة أمام سيتي وإيفرتون وليفربول وآرسنال، مما قضى على آمال رانغنيك في منح تين هاغ مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كل هذا ترك مستقبل رونالدو في الهواء، لكن يبدو ريال مدريد منفتحا لاستقبال الهداف التاريخي للنادي، وذلك في ظل عدم حسم صفقة كيليان مبابي حتى الآن.

وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان عرض على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مكافأة توقيع مذهلة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني للبقاء في باريس، مع إصرار المدير الفني الحالي موريسيو بوكيتينو على أن مبابي سيبقى في باريس. على النقيض من ذلك، لن تكلف صفقة رونالدو أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني سيرحب به مشجعو ريال مدريد بأذرع مفتوحة.

مع بقاء ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم الكارثي ليونايتد، فإن رونالدو لديه الكثير من التفكير ليفعله. وسيكون على رأس جدول أعماله تأكيد تين هاغ بأنه سيلعب الجزء الأكبر من المباريات إذا كان لائقًا، وهو الوعد الذي قد لا يتمكن الهولندي من القيام به.