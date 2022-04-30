تقارير: لاعبو أتلتيكو مدريد يرفضون إقامة ممر شرفي لريال مدريد في مباراة الديربي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن معظم لاعبي أتلتيكو مدريد لا يؤيدون إقامة ممر شرفي لريال مدريد المتوج بلقب الليغا، يوم السبت.

وأحرز ريال مدريد لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول، بعدما استفاد من ثنائية البرازيلي رودريغو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيما الأهداف في الدقيقة 81.

وضمن ريال التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

ونقلت صحيفة AS عن الصحفي بيدرو فولانا من محطة ”كادينا سير“ الإذاعية، أن غالبية لاعبي أتلتيكو مدريد لا يؤيدون إقامة ممر شرفي لريال مدريد بطل الليغا، وذلك قبل مباراة الديربي يوم الأحد المقبل على استاد ”واندا ميتروبوليتانو“.

وقال الأورغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، عقب الخسارة من أتليتيك بيلباو في استاد سان ماميس: ”نهنئ ريال مدريد، البطل، لكننا نحترم جماهيرنا كثيرًا“.

كما قال أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد: ”لا أريد أن يحصلوا على ممر شرفي ولا أريد أن أفعل لهم ذلك“.

بالأمس كانوا معا.. واليوم أصبح بمفرده 🗣 مارسيلو: أفتقد راموس الذي كان قائدا عظيما .. ولكن أعلم أنه سعيد لأجلنا#ريال_مدريد pic.twitter.com/7QHObB2X6W — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وتعرضت آمال أتلتيكو مدريد في إنهاء الليغا في مركز الوصافة وحجز مقعد بكأس السوبر الإسبانية في السعودية لضربة بعد الخسارة 2-صفر من أتلتيك بيلباو.

ويبقى أتلتيكو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تعادل على ملعبه 1-1 مع قادش المهدد بالهبوط يوم الجمعة، وبرشلونة الثالث في الترتيب الذي تتبقى له مباراة مع مايوركا المتواضع يوم الأحد.

ولا تقتصر مخاوف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على مكانه في كأس السوبر، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس الذي تتبقى له مباراة أمام خيتافي يوم الاثنين، بينما يتأهل أول أربعة فرق فقط إلى دوري أبطال أوروبا.

وفضلا عن رفض لاعبي أتلتيكو إقامة ممر شرفي لريال مدريد، يوجد العديد من أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لكادينا سير، يرفضون إقامة الممر الشرفي بداعي أن ريال مدريد لم يفعل ذلك بعد فوز أتلتيكو بلقب الدوري 2014، لكن النادي الملكي يدافع عن نفسه بالقول إنه لم يفعل ذلك لأن الديربي حينها كان في نهائي دوري أبطال أوروبا وليس في اليلغا.

ولا شك أن هذا الجدال سيتم استمراره على مدار الأسبوع المقبل لحين لقاء البطل الحالي مع البطل السابق للدوري في واندا ميتروبوليتانو.