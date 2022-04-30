سبب غياب غاريث بيل عن احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

فسر الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، السبب الذي أدى إلى غيابه عن احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني، يوم السبت.

وتوّج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، للمرة رقم 35 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن مباريات الجولة رقم 34 للمسابقة.

ونشر بيل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتتويج ريال مدريد، وعلق عليها، قائلًا: ”محبط للغاية لأنني غير قادر على المشاركة في الاحتفالات هذا المساء بسبب تقلص عضلي في الظهر، ولكني فخور حقًا بالفريق للفوز باللقب! استمتعوا هذه الليلة يا شباب!“.

CAMPEONES 🏆💪🏼 So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE — Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022

يذكر أن عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن المستبعد الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ليضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

وهذا هو اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم (2019 / 2020).

وبدأ التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو عن طريق رودريغو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 33 و43، في حين سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، وأكمل كريم بنزيما الرباعية في الدقيقة 81.

ويعد هذا الموسم من ضمن الأسوأ في مسيرة بيل، بسبب عدم مشاركته مع ريال بداعي الإصابات، وعدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه بصورة كبيرة.

ووفقا لما ذكرته سابقا صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن النادي الملكي يفكر في معاقبة بيل، حيث يشعر المسؤولون بأن اللاعب يتهرب من المشاركة مع الفريق، مثلما حدث قبل الكلاسيكو الماضي ضد برشلونة.

وحال ثبوت ادعاء بيل إصابته، فإن النادي سيقوم بتغريمه 400 ألف يورو، وذلك قبل نحو شهرين على انتهاء تعاقده.