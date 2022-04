سبب غياب غاريث بيل عن احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

فسر الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، السبب الذي أدى إلى غيابه عن احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني، يوم السبت.

وتوّج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، للمرة رقم 35 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن مباريات الجولة رقم 34 للمسابقة.

ونشر بيل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتتويج ريال مدريد، وعلق عليها، قائلًا: ”محبط للغاية لأنني غير قادر على المشاركة في الاحتفالات هذا المساء بسبب تقلص عضلي في الظهر، ولكني فخور حقًا بالفريق للفوز باللقب! استمتعوا هذه الليلة يا شباب!“.

CAMPEONES 🏆💪🏼

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022