تحول كريم بنزيما.. الملعب يعكس ما يحدث خارجه (فيديوغرافيك)

رصدت ”إرم نيوز“ في ”فيديوغرافيك“ يوم السبت، عن مراحل تحول كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، خلال السنوات الماضية ليصبح نجم الشباك في الميرنغي وأحد أهم لاعبيه طوال الفترة الماضية.

هؤلاء الحسنوات يعشقن بنزيما، صورة كتبها كريم من 10 أعوام وأكثر يعكس كمية الفوارق الذهنية بين الماضي الحاضر ويبين مدى النضج الذي بات عليه صاحب اللأصور الجزائرية، فلاعب كرة القدم إنسان مهما صور لنا أنه نجم من عالم آخر، وانضباطه خارج الملعب لا يقل أهمية عن داخله فكلاهما مصانع للشخصية أما المنتج فهو كريم بنزيما.

وهناك جانب آخر ظهر في كريم بنزيما وبات علامة ثابتة في توازن لاعب متى يكون إنسانا عاديا ومتى يتحول إلى نجم.

وقاد النجم الفرنسي ريال مدريد، اليوم للتتويج بالدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه بعد تغلبه على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد في الجولة 34 من عمر المسابقة.

وحقق بنزيما هداف ريال مدريد الأول هذا الموسم، العديد من الأرقام التي جعلته مرشحا ليس فقط للفوز بلقب هداف الدوري الإسباني، ولكن أيضا لجائزة أفضل لاعبي العالم 2022.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل 26 هدفا بالدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، وهو أكبر عدد من الأهداف له في نسخة واحدة من الدوريات المحلية عبر تاريخه.

كما يعد بنزيما أفضل صانع لعب في الدوري الإسباني، بالتساوي مع عثمان ديمبلي جناح برشلونة بـ11 تمريرة حاسمة لكل منهما.

الموسم الحالي شهد وصول كريم بنزيما إلى 321 هدفا في مشواره مع ريال مدريد، ليصبح بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (451)، والإسباني راؤول غونزاليس (323)، ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي.

وإجمالا، فاز بنزيما بـ20 لقبا مع ريال مدريد في جميع البطولات المحلية والقارية.