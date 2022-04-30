رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد تغلبه على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد في الجولة 34 من عمر المسابقة.

سجل أهداف ريال مدريد رودريغو (الأول والثاني) ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث، وكريم بنزيما الهدف الرابع.

وحقق ريال فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وضمن بذلك ريال مدريد اللقب قبل 4 جولات من النهاية، بغض النظر عن نتائجه ونتائج برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الجولات الأربعة المتبقية من عمر الليغا.

وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وشارك كريم بنزيما كبديل قرب النهاية، ورفع الدرع مع زملائه، حيث قرر أنشيلوتي إراحة هداف الدوري إلى جانب مجموعة من اللاعبين الأساسيين استعدادا لاستضافة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وفاز سيتي ذهابا 4-3 في مانشستر.

¿Le habrías pedido a Michelangelo que dejase de esculpir a su David?

No, creo que no.

Le habrías dicho: "Forza, Michelangelo. Continua a fare quello che ti appassiona."#CAMPEON35 pic.twitter.com/TczD5r4i28 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2022

وحقق مارسيلو الظهير الأيسر لريال رقما قياسيا حيث أحرز لقبه 24 مع النادي ليتفوق على خينتو كأكثر لاعب تحقيقا للألقاب مع النادي على مدار تاريخه البالغ 120 عاما.