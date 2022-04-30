رياضة

رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 16:17 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 17:20 GMT

رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد تغلبه على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد في الجولة 34 من عمر المسابقة. كريم بنزيما يختتم حفلة

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد تغلبه على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد في الجولة 34 من عمر المسابقة.

 

سجل أهداف ريال مدريد رودريغو (الأول والثاني) ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث، وكريم بنزيما الهدف الرابع.

وحقق ريال فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وضمن بذلك ريال مدريد اللقب قبل 4 جولات من النهاية، بغض النظر عن نتائجه ونتائج برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الجولات الأربعة المتبقية من عمر الليغا.

وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وشارك كريم بنزيما كبديل قرب النهاية، ورفع الدرع مع زملائه، حيث قرر أنشيلوتي إراحة هداف الدوري إلى جانب مجموعة من اللاعبين الأساسيين استعدادا لاستضافة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وفاز سيتي ذهابا 4-3 في مانشستر.

 

وحقق مارسيلو الظهير الأيسر لريال رقما قياسيا حيث أحرز لقبه 24 مع النادي ليتفوق على خينتو كأكثر لاعب تحقيقا للألقاب مع النادي على مدار تاريخه البالغ 120 عاما.

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