سبورت: عثمان ديمبلي يتلقى عرضا مغريا من باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي تلقى عرضا مغريا للغاية من باريس سان جيرمان، ورغم ذلك لا يزال يتفاوض مع برشلونة بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إن ديمبلي وبرشلونة يواصلان بدورهما المفاوضات حتى يتمكن اللاعب من الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة، اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران.

برشلونة يوجه البوصلة لـ لوكاكو بعد تعثر التفاوض مع هالاند وليفاندوفسكي https://t.co/cW6cfO6n0H pic.twitter.com/UI3j5AweJ8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وتم بالفعل عقد اجتماعين في الآونة الأخيرة بين وكيل الجناح الفرنسي، موسى سيسوكو وماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، أحدهما في مراكش والآخر في برشلونة، ورغم ذلك لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق، ولكن تمت الدعوة لمحادثات جديدة.

ووفقًا للصحفي توني خوانمارتي، فإن ديمبلي لديه عرض من باريس سان جيرمان على الطاولة يتجاوز بكثير ما يقدمه برشلونة، حيث تلقى لاعب بروسيا دورتموند السابق عرضا يحصل بموجبه على 17 مليون يورو صافيا سنويا بالإضافة إلى مكافأة التوقيع.

ولم يتلق النادي الفرنسي أي رد بعد من ديمبلي أو وكيل أعماله، ويبدو أن اللاعب ينتظر نتيجة مفاوضاته مع النادي الكتالوني الذي يضعه أولوية بالنسبة له.

برشلونة يترك ملعب كامب نو بسبب أعمال الإصلاح والتجديد https://t.co/C2WOa261Ov pic.twitter.com/dBnUac76Qu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

ويشعر ديمبلي بالراحة مع المدير الفني الجديد تشافي هرنانديز ويؤمن بالمشروع، إذ إنه من الواضح أن ديمبلي ووكيل أعماله سيسوكو والنادي على استعداد لبذل جهد كبير من الناحية المالية من أجل استمراره في برشلونة، رغم أنه سيحصل على أقل مما عرضه سان جيرمان بكثير.

وبالطبع يعرف ديمبلي أن الأرقام التي يمكن الوصول إليها من برشلونة بعيدة كل البعد عن عرض باريس سان جيرمان.

ولا شك في أن ديمبلي (24 عامًا) ووكيل أعماله حافظا دائمًا على علاقة ودية مع برشلونة في ظل إصرار اللاعب على رغبته في الاستمرار في النادي وعدم عقد أي صفقة جديدة مع أي ناد آخر، رغم حقه في ذلك منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي سيغيب فيه اللاعب عن مواجهة ريال مايوركا في الليغا، يوم الأحد، حيث لم يتدرب يوم السبت؛ بسبب التهاب اللوزتين.

وظل الجناح الفرنسي في منزله ولن يكون متاحًا للعب ضد فريق خافيير أغيري، لينضم إلى زملائه المصابين، نيكو وسيرجي روبرتو وديست وصامويل أومتيتي وبيدري؛ بسبب الإصابة، ومينغويزا ومارتن بريثويت بسبب كوفيد-19.