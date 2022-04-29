رياضة

أنشيلوتي عن تصريح بوكيتينيو ببقاء مبابي في باريس: لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 16:26 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 17:20 GMT

أنشيلوتي عن تصريح بوكيتينيو ببقاء مبابي في باريس: لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة

تساءل المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مازحاً، عما إذا كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق باريس

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تساءل المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مازحاً، عما إذا كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال الحقيقة عندما زعم أن مهاجمه كيليان مبابي سيظل بنسبة 100% في الفريق الباريسي الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، وأشارت العديد من التقارير بقوة إلى رحيل اللاعب للريال بعد نهاية عقده الحالي مباشرة.

ولدى سؤاله، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته المرتقبة أمام إسبانيول غداً السبت في الدوري الإسباني، عن التصريحات التي أدلى بها بوكيتينيو، أجاب أنشيلوتي: ”بوكيتينيو قال إن مبابي سيظل بالفريق 100%، أحيانا لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة كاملة في المؤتمرات الصحفية“.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أكد بقاءه في النادي الفرنسي بنسبة 100%، وكذلك المهاجم الشاب كيليان مبابي، نافيًا ما تردد عن قرب إقالته من منصبه ورحيل مبابي إلى ريال مدريد.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في مؤتمر صحفي نشرت وقائعه صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أمس الخميس: ”اليوم سأبقى بنسبة 100٪ في باريس سان جيرمان، العام المقبل، وسيكون كيليان مبابي هناك أيضًا“.

وتابع المدرب: ”بسبب ما أشعر به وأدركه، ولكن أيضًا لأنني لا أريد أي شيء آخر، وأعتقد أن مبابي سيبقى 100٪ الموسم المقبل. لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا، يمكنك توقع أشياء كثيرة“.


وعاد أنشيلوتي للحديث ولكن عن لقب الليغا، وقال: ”أعتقد أن كل مشجعي ريال مدريد يفكرون الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فقط، وفي هذا فقط“.

ويستطيع الريال حسم لقب الدوري الإسباني غداً السبت حيث يحتاج لنقطة التعادل فقط من أجل الفوز باللقب، والذي سيصبح الـ35 له في تاريخه الحافل بالدوري الإسباني.

ولم يؤكد أنشيلوتي مشاركة مهاجميه الفرنسي كريم بنزيما، أو البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة، ولكنه قال إنه ”لن يغامر بأي لاعب يحتاج لقسط من الراحة قبل مباراته الصعبة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي“.

وقال أنشيلوتي: ”أعتقد أن بنزيما وفينيسيوس قد يخلدان للراحة، ولكنني أدعم مشاركتهما حال كان اللاعبان بحالة جيدة.. إذا كان شخص ما بحاجة للراحة، سأمنحه إياها، ولكن هذا ليس لكون المباراة سهلة. سيحصل أي لاعب على الراحة إذا كانت مشاركته تنطوي على مجازفة التعرض للإصابة“.

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