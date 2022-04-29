إصابة برايثوايت ومينجويزا لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الجمعة إصابة مدافعه أوسكار مينجويزا ومهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بفيروس كورونا، ما يعني غيابهما عن مباراة الدوري الإسباني الأحد ضد ريال مايوركا في ”كامب نو“.

ولن يؤثر هذان الغيابان على فريق المدرب تشافي هيرنانديز لاسيما أنهما لا يعتبران من العناصر التي يعتمد عليها المدرب السابق لنادي السد القطري.

لكن النادي الكتالوني الذي يدخل المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري المحلي متخلفا بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر، ما يجعل الأخير بحاجة إلى نقطة من مباراته السبت مع إسبانيول كي يحسم اللقب، يواجه خطر تفشي الفيروس في صفوفه نتيجة تواجد برايثوايت في حفل شواء أقيم الخميس في مركز تمارين الفريق.

LATEST NEWS | Martin Braithwaite has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/ZuHIb23rDt — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2022

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إشبيلية.

يذكر أن برشلونة خسر أمام رايو فايكانو، ليسقط للمرة الثالثة توالياً على أرضه في كل المسابقات، بعدما تعثر أمام قادش، وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، ليودع المسابقة القارية.

ويستضيف برشلونة يوم الأحد مايوركا في الجولة المقبلة.

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز إن ”فريقه اعتاد على المركز الأول، لكنه يجب أن يجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأبلغ تشافي الصحفيين ”شعرنا جميعاً بالحماس بعد سلسلة رائعة في الدوري والدوري الأوروبي، أتفهم أن القتال على المركز الثاني لا يحفز الجماهير واللاعبين، لكن يجب أن نفعل هذا من أجل التأهل لدوري أبطال‭ ‬أوروبا ونريد الاستماع لموسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل“.

وأضاف: ”الكثير من الأشياء على المحك، في تاريخ برشلونة يتعلق الأمر بالمركز الأول، لكن يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا لإنهاء الموسم بالمركز الثاني“.