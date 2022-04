إصابة برايثوايت ومينجويزا لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الجمعة إصابة مدافعه أوسكار مينجويزا ومهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بفيروس كورونا، ما يعني غيابهما عن مباراة الدوري الإسباني الأحد ضد ريال مايوركا في ”كامب نو“.

ولن يؤثر هذان الغيابان على فريق المدرب تشافي هيرنانديز لاسيما أنهما لا يعتبران من العناصر التي يعتمد عليها المدرب السابق لنادي السد القطري.

لكن النادي الكتالوني الذي يدخل المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري المحلي متخلفا بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر، ما يجعل الأخير بحاجة إلى نقطة من مباراته السبت مع إسبانيول كي يحسم اللقب، يواجه خطر تفشي الفيروس في صفوفه نتيجة تواجد برايثوايت في حفل شواء أقيم الخميس في مركز تمارين الفريق.

LATEST NEWS | Martin Braithwaite has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/ZuHIb23rDt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2022