أنشيلوتي يقترب من إنجاز تاريخي مع ريال مدريد

سيحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنجازا نادرا بالتتويج بكل بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا اذا جمع نقطة على الأقل من مباراة بملعبه ضد إسبانيول غدا السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفاز أنشيلوتي بألقاب الدوري الإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي مع ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ولم يحالفه التوفيق في التتويج بلقب الدوري الإسباني في فترته الأولى مع ريال مدريد.

فابريزيو رومانو: مبابي يملك عرض ريال مدريد ويتبقى فقط التوقيع ليصبح رسميا https://t.co/NDiHnU7v74 pic.twitter.com/v5CaXQctUb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

لكن المدرب الإيطالي المخضرم أصبح على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من النهاية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة: ”لم نفكر في الاحتفالات ولم ننظم أي مراسم. خططنا فقط للمباراة“.

وأضاف: ”لكن كبار لاعبي التنس عندما يحصلون على نقطة للحسم يستغلونها، أتمنى أن نحسم اللقب غدا“.

وتابع: ”لم يتخيل أحد أن نتصدر بفارق 15 نقطة في هذه المرحلة. أدى الفريق عملا جيدا وفاز في كل الملاعب الصعبة.. في إشبيلية وسان سيباستيان (معقل ريال سوسيداد) وبلباو وبرشلونة وهذا صنع الفارق“.

ريال مدريد أمام تحديين قبل مباراة إسبانيول وحسم لقب الدوري الإسباني https://t.co/ZRSynWWKuP pic.twitter.com/YKUs4sCdEg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وأتم: ”كانت مهمة بسيطة لأنني حظيت بدعم النادي واللاعبين“.

وأشار إلى إمكانية حصول ثنائي الهجوم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور على راحة للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وخسر ريال 3/4 ذهابا في مانشستر.

كما أكد أنشيلوتي غياب المدافع ديفيد ألابا عن لقاء الغد بعد تعرضه لإصابة أمام سيتي.

وخلال الموسم الحالي فاز ريال مدريد 35 مرة وتعادل 6 مرات وخسر في 8 مباريات من 49 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“.

أما في ولايته الأولى فقد قاد أنشيلوتي ريال مدريد في 119 مباراة فاز في 89 منها، وتعادل 14 مرة، وخسر 16 مرة.

وبالمجمل نال ريال مدريد مع أنشيلوتي لقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس العالم للأندية ولقبا في كأس ملك إسبانيا ولقبا في كأس السوبر الأوروبي ولقبا في كأس السوبر الإسباني.

وبعد مواجهة إسبانيول سيستضيف ريال مدريد مانشستر سيتي يوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو والمتأهل من هذه المواجهة سيلاقي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال، علما أن الريدز فاز على ملعبه 2/ في مباراة الذهاب.