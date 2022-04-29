فابريزيو رومانو: مبابي يملك عرض ريال مدريد ويتبقى فقط التوقيع ليصبح رسميا

أكد الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن إدارة ريال مدريد واثقة من قضية حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأنه أرسل إليه نسخة من عقده وينقص فقط توقيعه ليصبح رسميا.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو:“ مبابي يملك العقد بين يديه ولذلك ريال مدريد واثق وهادئ، باريس سان جيرمان يعرض أموالا مجنونة ليبقيه موسما أو موسمين“.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ أن علاقة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان تنتهي رسميا بعد 8 أسابيع في نهاية شهر حزيران / يونيو القادم، لكن ريال مدريد يواصل أخذ الأسبقية من خلال التعاقد مع اللاعب بعدما وضع بين يديه عقده الجديد وينقص فقط التوقيع ليصبح رسميا.

وأكد فابريزيو رومانو أن مسلسل مبابي سينتهي في غضون عدة أيام قادمة بعدما وجه فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد ضربة قوية لباريس سان جيرمان حيث أنهى كل تفاصيل العقد مع النجم الفرنسي ووضعه بين يديه لتوقيعه.

يبدو أنها تقترب جريدة "الأس" الإسبانية تؤكد أنه تمت الموافقة على شروط أجور ومكافآت وعمولات مبابي مع ريال مدريد الإسباني. pic.twitter.com/b9MRmnrYF5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن المسلسل سينتهي بعد نهاية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في نهاية شهر أيار / مايو القادم، لكن ريال مدريد يواصل حرق المراحل الخاصة بتعاقده مع مبابي ويقرب النجم البالغ من العمر 23 عاما من أن يكون نجما في ملعب سانتياغو برنابيو الموسم القادم.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان قد أثار الجدل بتصريحاته قبل مواجهة ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، حين أكد أن نسبة بقائه في الفريق وبقاء مبابي الموسم القادم تبلغ 100% لكنه في الوقت نفسه أكد أن كل شيء يمكن أن يحدث وأنه عبر فقط عن شعوره ورغبته.

جريدة "ماركا" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان وضع شيكا على بياض لـ كيليان مبابي من أجل تجديد تعاقده. الفرنسي رفض وضع المبلغ الذي يريده لأن أمر تجديده لا يتعلق بالمال فقط. pic.twitter.com/mMTdaJHL3w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي حيث قدم العملاق الإسباني ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن النادي الفرنسي رفض الرد على العروض.

وسجل مبابي الموسم الحالي 33 هدفا وصنع 22 في 42 مباراة مع باريس سان جيرمان، بينهما تسجيل هدفين على ريال مدريد في ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لصالحه للمرة العاشرة في تاريخه مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.