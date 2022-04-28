200 شرطي وسياج أمام نافورة "سيبيليس".. العاصمة تتأهب لاحتفال ريال مدريد بالدوري الإسباني

وضع مجلس مدينة مدريد خططاً لإمكانية احتفال ريال مدريد السبت المقبل، بتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ”الليغا“ (حيث تكفيه فقط نتيجة التعادل من مباراة إسبانيول)، وجهز دعماً أمنياً بإجمالي 200 شرطي، وسيحيط نافورة ميدان سيبيليس بسياج بداية من ظهر غد الجمعة.

وفي حالة تتويج ”الميرينغي“ بلقب الليغا السبت، فستُنشر هذه القوات الشرطية إلى جانب عناصر من وحدات الأمن المركزي والمرور وغيرها من القوات، التي سترافق اللاعبين من ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى النافورة لضمان مواصلة الاحتفالات بصورة طبيعية.

إلى جانب ذلك، ستنظم الجهات المختصة حركة المرور في جميع مناطق الاحتفالات والمناطق المحيطة بممر لا كاستيانا وممر البرادو وشارع ألكالا.

وستُنشر كذلك خدمة الحماية المدنية للطوارئ والإنقاذ التابعة لمدينة مدريد في منطقة الاحتفالات كإجراء وقائي، لتدخلهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بإجمالي 30 جندياً ووحدات دعم ومركز صحي متقدم.

ريال مدريد أمام تحديين قبل مباراة إسبانيول وحسم لقب الدوري الإسباني https://t.co/ZRSynWWKuP pic.twitter.com/YKUs4sCdEg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وسيتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني السبت المقبل، إذا حصد نقطة واحدة على الأقل من مواجهة إسبانيول التي يستضيفها على ملعبه سانتياغو برنابيو قبل أربع جولات على نهاية البطولة.

وينتظر سانتياغو برنابيو ليلتين ساحرتين في غضون خمسة أيام فأولاً يستضيف الريال إسبانيول في الجولة الـ34 من ”الليغا“ على أمل التتويج باللقب وبعدها يستضيف مانشستر سيتي الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ساعياً لتحقيق الانتفاضة بعد خسارته ذهاباً 3-4.

وتعادل الريال أو فوزه في مباراة إسبانيول سيمنحه لقب ”الليغا“، لكن الخسارة ستؤجل حسم اللقب، حيث يتصدر البطولة حالياً بـ78 نقطة متقدما بـ15 نقطة على برشلونة الوصيف وإشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، وبـ17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع.