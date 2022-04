برشلونة يترك ملعب كامب نو بسبب أعمال الإصلاح والتجديد

قرر نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إصلاح وتجديد ملعبه الشهير كامب نو، ووافقت السلطات المحلية في المدينة على الطلب وستبدأ أعمال الترميم والتجديد في يونيو حزيران المقبل وتستمر ثلاثة أعوام وبسببها سينتقل الفريق إلى مقر آخر خلال موسم 2023/2024.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أدا كولاو رئيسة بلدية المدينة اليوم الخميس، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي الكتالوني سيخوض الموسم المقبل في كامب نو مع السماح بحضور جماهيري شبه كامل ثم ينتقل إلى الاستاد الأولمبي في جنوب غرب برشلونة خلال الموسم التالي.

Agreement on the transformation of Espai Barça and work on new Camp Nou to begin in June

