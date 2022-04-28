رياضة

برشلونة يترك ملعب كامب نو بسبب أعمال الإصلاح والتجديد
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 14:10 GMT

برشلونة يترك ملعب كامب نو بسبب أعمال الإصلاح والتجديد

قرر نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إصلاح وتجديد ملعبه الشهير كامب نو، ووافقت السلطات المحلية في المدينة على الطلب وستبدأ أعمال

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المصدر: رويترز

قرر نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إصلاح وتجديد ملعبه الشهير كامب نو، ووافقت السلطات المحلية في المدينة على الطلب وستبدأ أعمال الترميم والتجديد في يونيو حزيران المقبل وتستمر ثلاثة أعوام وبسببها سينتقل الفريق إلى مقر آخر خلال موسم 2023/2024.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أدا كولاو رئيسة بلدية المدينة اليوم الخميس، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي الكتالوني سيخوض الموسم المقبل في كامب نو مع السماح بحضور جماهيري شبه كامل ثم ينتقل إلى الاستاد الأولمبي في جنوب غرب برشلونة خلال الموسم التالي.

ومن جديد سيعود برشلونة إلى كامب نو في موسم 2024/2025 مع استمرار أعمال التجديد والإنشاءات مع السماح بحضور 50% من القدرة الاستيعابية للمدرجات بينما يتوقع لابورتا اكتمال أعمال التجديد والترميم خلال موسم 2025/2026.

ويعمل برشلونة ومجلس المدينة حاليا على خطة الانتقال أملا في إعلان التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتضمن المحادثات بين الطرفين الاتفاق على تكاليف تأجير الاستاد الأولمبي الذي أقيمت فيه الألعاب الأولمبية الصيفية في 1992.

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