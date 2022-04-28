ريال مدريد أمام تحديين قبل مباراة إسبانيول وحسم لقب الدوري الإسباني

تستعد العاصمة الإسبانية لتدفق أعداد كبيرة من المشجعين إلى ساحة بلازا دي سيبيليس الشهيرة؛ للمشاركة في احتفالات ريال مدريد المتوقعة بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد مباراته في ملعبه في مواجهة إسبانيول، السبت المقبل.

لكن ريال مدريد الذي يقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي سيواجه تحديين، السبت المقبل.

كريم بنزيما: على جماهيرنا الاستعداد لرؤية شيء ساحر في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي https://t.co/ecENN5Dvwe pic.twitter.com/xlz8FrasLD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

التحدي الأول يتمثل في الحصول على نقطة واحدة على الأقل أمام إسبانيول المتعثر الذي خسر في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في الدوري حتى يضمن التتويج باللقب المحلي قبل نحو شهر كامل من نهاية الموسم.

لكن المهمة الأكبر بالنسبة لأنشيلوتي ستكون في كيفية إدارة احتفالات فريقه باللقب المحلي؛ لأن الفريق سيخوض مباراة الإياب بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، حيث سيكون بحاجة لتجاوز هزيمته 3/4 في لقاء الذهاب من أجل التأهل للمنافسة على اللقب الأوروبي الأهم في منافسات الأندية.

ولا يبدو أن المدرب الإيطالي يشعر بقلق كبير من تبعات الاحتفال باللقب المحلي، كما أنه يعتقد أن الفوز باللقب المحلي سيعزز كثيرا الروح المعنوية لفريقه قبل لقاء العودة الأوروبي الحاسم.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. كريم بنزيما يخطف الصدارة ويقترب من تحطيم رقم قياسي مميز لرونالدو https://t.co/Ona03HFkwd pic.twitter.com/QoPkTL09VV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وقال أنشيلوتي بعد لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي بطل إنجلترا، الثلاثاء الماضي: ”إذا نجحنا في الفوز باللقب، يوم السبت، فإننا بالطبع سنحتفل لأنني أعتقد أن هذا سيساعدنا في المواجهة مع مانشستر سيتي“.

وقبل آخر خمس جولات من الدوري الإسباني استفاد النادي الملكي صاحب الصدارة من فوز رايو فاليكانو غير المتوقع بهدف دون رد على المنافس اللدود برشلونة، الأحد الماضي، ليصبح الفارق بينه وبين برشلونة الثاني وإشبيلية الثالث 15 نقطة.

ووافقت سلطات العاصمة الإسبانية على الاستعداد للاحتفال في وسط المدينة كالعادة، وسيتم تنظيم حركة المرور وتقييدها في المكان بداية من يوم الجمعة؛ استعدادا لاستقبال أعداد كبيرة من المشجعين القادمين من ملعب سانتياجو برنابيو بعد المباراة.

ويتوقع أن يصل لاعبو الفريق الفائز في حافلة مكشوفة للانضمام إلى جماهير المحتفلين حول النافورة الشهيرة في الساحة.

وستكون هذه أول فرصة لجماهير ريال للتجمع للاحتفال دون وضع أقنعة الوجه بعد جائحة كوفيد-19؛ لأن الفوز الأخير للنادي باللقب المحلي كان في 2020 خلال تطبيق إجراءات الإغلاق العام منعا لتفشي العدوى.

ويتوقع أن يتوخى أنشيلوتي الحذر وأن يريح عددا من نجومه الأساسيين مثل كاسيميرو ولوكا مودريتش وفيرلان ميندي وديفيد ألابا، وحتى هداف الدوري كريم بنزيمة استعدادا للقاء العودة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بطل ومتصدر دوري إنجلترا الممتاز الأسبوع المقبل.