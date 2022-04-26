كونتي يطلب ضعف راتبه في توتنهام لتدريب باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير سيطالب بما يقرب من ضعف ما يحصل عليه في النادي اللندني؛ من أجل قيادة باريس سان جيرمان، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المرشح للإقالة قريبا.

ويتردد أن باريس سان جيرمان يستعد لإقالة مدربه بوكيتينو بعد موسم غير متسق لفريقه المرصع بالنجوم، على الرغم من أنه فاز للتو بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة.

وبرز كونتي كمرشح مفضل ليحل محل بوكيتينو؛ لأن منافسه الرئيسي على منصب المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ينتظر رحيل مواطنه ديدييه ديشان عن المنتخب الفرنسي ليحل محله عقب نهاية كأس العالم 2022، وفقا لتقرير من موقع Le 10 Sport.

ووفقًا لمحطة RMC Sport الفرنسية، فإن المدير الفني الإيطالي يريد راتباً يبلغ حوالي 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يعني أنه سيضاعف أجره الحالي البالغ 13 مليون جنيه إسترليني تقريبًا في توتنهام، كما طلب السيطرة بشكل تام على التعاقدات في الفريق.

تقرير: كونتي سيتولى تدريب باريس سان جيرمان مع عودة بوكيتينو إلى توتنهام https://t.co/3hNLSLc9WD pic.twitter.com/qfR8ROT87U — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2022

ولهذا السبب يريد المدير الفني السابق الإيطالي البالغ من العمر 52 عامًا إحضار فريقه التدريبي إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب ما تردد، يسعى مدرب يوفنتوس السابق إلى تعيين مدير لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، وسط مخاوف من وجود عدد كبير جدًا من لاعبي سان جيرمان مغرمين بوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة انستغرام مثل البرازيلي نيمار.

وحول كونتي موسم توتنهام للأفضل منذ أن حل محل البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعانى فريق شمال لندن بشدة تحت قيادة نونو، لكنه الآن يستهدف إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع، حيث يحتل حاليا المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز بفارق نقطتين فقط عن غريمه المحلي آرسنال.

ويبدو أن مستقبل بوكيتينو غير مؤكد، حيث ذكرت عدة تقارير في فرنسا أنه ستتم إقالته في نهاية الموسم، ليصبح متاحا بعدما فقد فرصة التعاقد مع مانشستر يونايتد الذي عين بالفعل الهولندي إيريك تين هاغ.

وتردد أن المدير الفني البالغ عمره 50 عامًا سيعود إلى توتنهام، حيث استمتع بخمس سنوات رائعة حتى تمت إقالته بشكل مفاجئ في عام 2019.