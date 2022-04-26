برشلونة يمدد عقد رونالد أراوخو حتى 2026

مدّد برشلونة الإسباني لكرة القدم عقد مدافعه الدولي الأوروغواياني رونالد أراوخو حتى 2026، وفق ما أعلن النادي الكتالوني في بيان، الثلاثاء.

وحدّد برشلونة قيمة البند الجزائي في عقد الأوروغواياني البالغ ”23 عاما“ بمليار يورو، وهو مبلغ خيالي مشابه لذلك الذي حدده بالنسبة للاعبيه الشبان الممددة عقودهم مؤخرًا، مثل أنسو فاتي وبدري.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: ”توصل النادي واللاعب رونالد أراوخو إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2026“.

وأضاف: ”كما تم تحديد الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بقيمة مليار يورو“.

وواصل: ”سيتم توقيع العقد الجديد يوم الجمعة المقبل (29 أبريل) في الساعة 1.30 مساءً بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب كامب نو“.

وقال موقع برشلونة الرسمي: ”أثبت أراوخو في موسمه الثاني مع الفريق الأول، أنه حاضر ومستقبل النادي، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من دفاع البلوجرانا، حيث لديه مواهب في الدفاع وتسجيل الأهداف“.

ويدافع أراوخو عن ألوان الفريق الأول لبرشلونة منذ 2019، بعدما ارتبط بعقد مع ”بلاوغرانا“ حتى 2023 حين انضم إلى الفريق الرديف في صيف 2018 قادمًا من بوسطن ريفر الأوروغواياني.

وأعلن النادي الكتالوني عن تمديد العقد عبر مقطع فيديو نُشر على تويتر يظهر أراوخو وهو يحتسي المتة (مشروب ساخن شعبي في أمريكا الجنوبية) مع ختم 2026 على الكوب.

وأصبح الأوروغواياني إحدى الركائز الأساسية في دفاع برشلونة منذ استلام تشافي مهام الإشراف على الفريق، في نوفمبر الماضي، خلفا للهولندي رونالد كومان، وقد خاض 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.