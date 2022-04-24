ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط أمام رايو فايكانو ويُقرب ريال مدريد من الليغا

كرر رايو فايكانو فوزه على برشلونة، وانتصر عليه 1-صفر في ملعب كامب نو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهزَّ ألفارو جارسيا الشباك من أول محاولة على المرمى في الدقيقة السابعة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وتجمد رصيد برشلونة، الذي خسر ذهابًا 1-صفر أمام رايو، عند 63 نقطة، وبقي في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما تقدم رايو للمركز 11 وله 40 نقطة.

#برشلونة يخسر أمام رايوفاليكانو 1-0 ليصبح ريال مدريد في حاجة لنقطة واحدة فقط من 5 مباريات للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني. #برشلونة_رايو_فاليكانو pic.twitter.com/WUBVLukyLQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في الدوري المحلي، و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

صدم رايو فاييكانو أصحاب الأرض بهدف مُبكر أحرزه لاعب الوسط ألفارو غارسيا الذي انسل من بين المدافعين واستقبل تمريرة مميزة من زميله بلازون ثم وضع الكرة بثقة عن يسار الحارس الألماني تير شتيغن في الدقيقة 7.

بعد الهدف حاول برشلونة تدارك الموقف لكن دون أن يتمكن من وصول إلى شباك خصمه بسبب تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات وغياب التركيز عن معظم مفاتيح اللعب لديه، ما تسبب بخسارة ثانية على التوالي للفريق الكتالوني على أرضه بعد سقوطه التاريخي أمام قادش الأسبوع الفائت.

ومع هذه الهزيمة توقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني، في حين صعد رايو فاييكانو إلى المركز الحادي عشر بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: