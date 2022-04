بايرن ميونخ لا ينوي التخلي عن ليفاندوفسكي

وجه نادي بايرن ميونخ، ضربة قوية لبرشلونة، الساعي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023؛ ما زاد التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي البافاري الصيف المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ لشبكة ”سكاي“، إن النادي البافاري لا ينوي التخلي عن ليفاندوفسكي.

وقال حميديتش: ”سنعقد محادثات مع ليفاندوفسكي بشأن تجديد عقده، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث“.

وأكد حميديتش رغبة بايرن ميونخ في بقاء ليفاندوفسكي، وقال: ”لدينا أفضل مهاجم في العالم، ونحن فخورون بذلك، لكننا لم نتفاوض بعد على العقد الجديد“.

وأشار حميديتش إلى أن ناديه لا ينوي التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند.

Robert #Lewandowski knows #DerKlassiker better than most. 💪😎 pic.twitter.com/YnUdhXShNL

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند، لكن عقده ينتهي في يونيو 2023، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وسجل المهاجم البولندي 48 هدفا وصنع 6 في 43 مباراة الموسم الحالي، بينها تسجيل 33 هدفا في 31 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وبالمجمل وقع ليفاندوفسكي على 342 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 71 تمريرة حاسمة في 372 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني وسجل 310 أهداف في 381 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ حسب موقع ”transfermarkt“.

Big respect from two of the world's very best! ❤️💛@ErlingHaaland 🤝 @Lewy_Official pic.twitter.com/6ouybPveet

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022