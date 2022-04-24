بايرن ميونخ لا ينوي التخلي عن ليفاندوفسكي

وجه نادي بايرن ميونخ، ضربة قوية لبرشلونة، الساعي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023؛ ما زاد التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي البافاري الصيف المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ لشبكة ”سكاي“، إن النادي البافاري لا ينوي التخلي عن ليفاندوفسكي.

وقال حميديتش: ”سنعقد محادثات مع ليفاندوفسكي بشأن تجديد عقده، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث“.

وأكد حميديتش رغبة بايرن ميونخ في بقاء ليفاندوفسكي، وقال: ”لدينا أفضل مهاجم في العالم، ونحن فخورون بذلك، لكننا لم نتفاوض بعد على العقد الجديد“.

وأشار حميديتش إلى أن ناديه لا ينوي التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند، لكن عقده ينتهي في يونيو 2023، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وسجل المهاجم البولندي 48 هدفا وصنع 6 في 43 مباراة الموسم الحالي، بينها تسجيل 33 هدفا في 31 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وبالمجمل وقع ليفاندوفسكي على 342 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 71 تمريرة حاسمة في 372 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني وسجل 310 أهداف في 381 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ حسب موقع ”transfermarkt“.

تصريح لابورتا

وقبل أيام عزز خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الجدل المثار حول تعاقد النادي الكتالوني مع ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الصيف المقبل.

ووقف لابورتا لتلبية طلب مشجع بأخذ صورة معه، بعد الفوز 1/0 على ريال سوسيداد، في الدوري الإسباني.

وسأل المشجع رئيس برشلونة: ”هل سينضم ليفاندوفسكي للنادي الصيف المقبل؟“، ليرد لابورتا: ”هناك احتمالات كبيرة لقدومه“.

وواصل ليفاندوفسكي هز شباك فريقه السابق بروسيا دورتموند، بتسجيل هدف خلال المباراة التي جمعت البافاري وضيفه دورتموند، يوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وأشارت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات إلى وصول ليفاندوفسكي للهدف 27 خلال 26 مباراة ضد بروسيا دورتموند خلال مسيرته.

وأفادت بأن ليفاندوفسكي نجح في هز شباك بروسيا دورتموند للمباراة الثامنة على التوالي على ملعب أليانز أرينا في البوندسليغا.

وعزز ليفاندوفسكي سجله التهديفي أمام بروسيا دورتموند، الذي يعد ضحيته المفضلة، رغم أنه لعب له لمدة 4 سنوات حتى صيف 2014.