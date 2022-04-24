ليفاندوفسكي يعلق على مستقبله مع بايرن ميونخ.. ويتحدث عن التتويج بالدوري الألماني 10 مرات تواليا

أشاد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بفريقه بعد ”الإنجاز الهائل“ الذي حققه بفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي قبل أخر ثلاث جولات من الموسم، أمس السبت.

وأمام مدرجات مليئة بالجمهور فاز النادي البافاري على ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند 3-1 ليوسع الفارق الذي يفصل بين الفريقين في الصدارة إلى 12 نقطة.

وبهذا يكون بايرن فاز بلقب الدوري الألماني الأول 31 مرة منذ انطلاقه في 1963 و32 لقبا في بطولة الدوري إجمالا.

وقال المهاجم البولندي المخضرم ”ليس من السهل دوما الحفاظ على استقرار المستوى واللعب بطريقة ممتازة طوال الموسم.

”ربما يكتشف الناس في غضون أعوام قليلة حجم الإنجاز الهائل المتمثل في الفوز باللقب 10 مرات متتالية“.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 371 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 341 هدفا وصنع 71 .

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم ليفاندوفسكي من بايرن الصيف الجاري بعقد يمتد لثلاث سنوات.

كيف أنهى بايرن ميونخ موسمه المتقلب بحصد لقب الدوري العاشر على التوالي؟ https://t.co/SXp7dwltun pic.twitter.com/1wX6GJjnxX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وعلق ليفاندوفسكي، لشبكة ”سكاي ألمانيا“ عن هذه الأنباء، قائلا ”سيكون هناك اجتماع قريبًا، لكن لم يحدث شيء مميز حتى الآن، كما أنني لاحظت ما يجري، الوضع ليس بهذه السهولة بالنسبة لي“.

وأردف ”لكن لا يوجد رد بشأن ما إذا كانوا يريدون إبقائي، بالنسبة لي هذا يبدو وكأنه وداع، سيحدث شيء ما بعد ذلك، لكننا لا نعرف ماذا سيكون القرار“.

من جانبه، قال المهاجم توماس مولر، الذي أصبح أول لاعب يتوج بلقب الدوري 11 مرة إن الفوز بلقب الدوري الألماني يمنح شعورا فريدا من نوعه.

وأضاف المهاجم الألماني ”هذا الموقف لا يتكرر كثيرا عندما تفوز بلقب البطولة في مواجهة المُلاحق المباشر في ملعبك. هذا فعلا ما كنا نرغب في تحقيقه“.

وقال لاعب وسط بايرن جمال موسيالا، إنه يشعر بسعادة بالغة بعد أن أحرز الهدف الثالث لفريقه الذي ضمن له الفوز على دورتموند، بينما عبر زميله يوشوا كيميش عن سروره البالغ بالإنجاز ”المتميز“ للفريق أيضا.

وأضاف كيميش ”ربما يبدو الأمر عاديا للبعيدين عن الموقف. لكن هذا يتطلب الكثير من العمل الجاد. نحن سعداء وفخورون بتحقيق هذا الهدف الكبير“.