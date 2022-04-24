الصحف الرياضية: "برشلونة يستهدف التأهل لدوري أبطال أوروبا والخلاص".. و"مانشستر سيتي يخيف"

شكل فوز ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا، وتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، وبايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، والفوز الكبير لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز إنتر ميلان على روما في الدوري الإيطالي، ولقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وأبرز لقاءات الدوري الإيطالي، يوم الأحد، ولقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على فالنسيا بضربات الترجيح، وكتبت: ”أقصى درجات الفرح“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة ورايو فاليكانو في إطار الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة لتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ورايو فاليكانو المؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”التأهل لدوري أبطال أوروبا لا يستطيع الانتظار“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا في النهائي بضربات الترجيح، وكتبت: ”ريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا“.

كما اهتمت بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي رسميا، وكتبت: ”أول لقب لليونيل ميسي رفقة باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على فالنسيا بضربات الترجيح.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة ورايو فاليكانو المؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”الاقتراب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وبايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، وكتبت: ”هدف ميسي يمنح اللقب لباريس سان جيرمان“، و“بايرن ميونخ بطلا للمرة العاشرة على التوالي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز بالنهائي على فالنسيا بضربات الترجيح، وكتبت: ”ريال بيتيس يلمس السماء“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”التأهل لدوري أبطال أوروبا والخلاص“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على واتفورد 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مانشستر سيتي يخيف“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي إثر تعادله مع لانس 1-1، وكتبت: ”نجمة دون بريق“.

كما تحدثت عن هزيمة سانت إيتيان أمام موناكو 1-4، وكتبت: ”حفل حزين في سانت إيتيان“.

الصحيفة اهتمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الأجواء ساخنة في باريس سان جيرمان“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على روما 3-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”بشكل متزايد إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن لقاء لاتسيو وميلان ونابولي أمام إمبولي، وكتبت: ”هذا المساء ميلان في الأولمبيكو أمام لاتسيو.. بيولي يستعيد إبراهيموفيتش“، و“لوسيانو سباليتي من حديد“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، وأرقامه وكتبت: ”فقط بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي فازا أكثر منه“.

الصحيفة تحدثت عن فوز إنتر ميلان على روما 3-1 ولقاء ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”إعصار إنتر ميلان“.