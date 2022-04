المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرسل تحذيرا لريال مدريد.. ومبابي يتحدث عن مستقبله

أرسل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تحذيرا ساخرا لإدارة ريال مدريد بشأن تطورات تعاقدهم مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدا أن الفريق الإسباني لم يعد متأكدا من إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وقال ليوناردو بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي: ”في ريال مدريد كانوا متأكدين قبل 3 سنوات أن مبابي سينتهي به المطاف في ريال مدريد. ربما لن يكونوا متأكدين من الأمر حاليا“.

وأكمل المدير الرياضي: ”نتواصل دائما مع مبابي وهو يقول لنا دائما إنه يفكر، وأعتقد أن هناك احتمالا أن يبقى“.

وتابع ليوناردو: ”نحن نرفض فكرة الاستسلام ولا أعرف ما سوف يحدث، يمكن أن يرحل ويمكن أن يبقى، وهذا ما أتمناه“.

ومع تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي تتجه الأنظار مرة أخرى للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لضغوط كبيرة وقدمت له إغراءات مالية كبيرة لتجديد عقده، لكنه فضل مرة أخرى عدم الحديث في الموضوع والتحدث بعد التتويج باللقب عن مستقبله.

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية: ”لم يتغير أي شيء، لا يوجد شيء يقال في الوقت الراهن“، بينما عبر المدرب ماورسيو بوكيتينو عن رغبته في بقائه، مشددا: ”نريده أن يبقى لكن علينا أن ننتظر ونعرف ما سيحدث“.

Kylian Mbappé on his decision for the future: “Nothing has changed – so there’s nothing to say right now”. 🇫🇷 #Mbappé

Still nothing signed with Real Madrid or Paris Saint-Germain.

