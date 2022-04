ريال بيتيس يهزم فالنسيا بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

تحكم ريال بيتيس بأعصابه ليفوز بركلات الترجيح 5-4 على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم السبت بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي في استاد لاكارتوخا.

وفي لقاء مفتوح مليء بفرص التسجيل مع تألق الحارسين كان من الصعب الفصل بين الفريقين خلال 120 دقيقة.

REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆

Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH

— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022