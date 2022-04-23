ريال بيتيس يهزم فالنسيا بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

تحكم ريال بيتيس بأعصابه ليفوز بركلات الترجيح 5-4 على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم السبت بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي في استاد لاكارتوخا.

وفي لقاء مفتوح مليء بفرص التسجيل مع تألق الحارسين كان من الصعب الفصل بين الفريقين خلال 120 دقيقة.

REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆 Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

وأهدر يونس موسى ركلة الترجيح الرابعة لفالنسيا ليتفوق بيتيس 5-4 ويتوج باللقب.

وفي وقت سابق سجل هوغو دورو هدفا في الدقيقة 30 لفالنسيا ليلغي تقدم بيتيس المبكر عبر بورخا إجليسياس.

وحقق بيتيس الإنجاز في عقر داره إشبيلية ليضمن أول لقب كبير منذ فاز بنفس الكأس في 2005.

لقب هو الثالث لريال بيتيس في تاريخه بالمسابقة بعد نسختي 1976-77، و2004-05.

ورفع خواكين قائد بيتيس -الذي يخوض موسمه الأخير في مسيرته- اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة 2005 مع بيتيس و2008 مع فالنسيا فريقه السابق ومنافسه اليوم.

وحصد الفريق الأندلسي بطاقة التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما حصد اللقب.

كما ضمن الفريقان التواجد في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني 2023، وينضم إليهما بطل ووصيف الدوري الإسباني.