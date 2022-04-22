الدوري الإسباني يتجه إلى "تيك توك" لجذب المشاهدين الشباب

تبحث كرة القدم عن جمهور من عنصر الشباب وتعد شبكة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو ”تيك توك“ هي السبيل لتحقيق ذلك، حتى لو كان عليك تغيير وجهة نظرك.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية كانت مباراة ريال سوسيداد- ريال بيتيس بالليغا هي صاحبة أول بث في الوضع العمودي لكرة القدم الإسبانية، واحتاج لنقلها فريق مكون من 30 شخصاً و8 كاميرات، بالتوازي مع الإنتاج التلفزيوني التقليدي.

فهناك أكثر من مليار شخص حول العالم لديهم حسابات على ”تيك توك“، وهي منصة تستند إلى مقاطع فيديو قصيرة اكتسبت أهمية في السنوات الأخيرة بسبب حداثتها، خاصة بين الجمهور الأصغر سنا، حيث إن 43% من مستخدميها تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، وفقًا لبيانات وكالة (Omnicore) للإعلان.

وكانت هذه الإمكانية للوصول إلى مستخدمين جدد هي السبب الذي دفع مؤسسة ”ميديابرو“، الشركة التي تمتلك حقوق بث المباراة بشكل مفتوح خلال قناة Gol الخاصة بها، إلى اقتراح إعادة الإرسال من خلال هذا التطبيق، تماماً كما حدث خلال الموسم العام الماضي في منصة فيديو صاعدة أخرى ”تويتش“.

ويشرح مدير التسويق في ”ميديابرو“، إجناسيو أرولا قائلا: ”لقد راهنا دوماً على الوصول إلى جماهير جديدة، ونفهم جيدا كيف يستهلك الأشخاص المحتوى، ومن الواضح أننا في العشرين عاما الأخيرة نقدم هذا المحتوى بطرق مختلفة. يفضل الكثيرون منا التلفاز أو الشاشات الكبيرة، ولكن هناك أشخاص يرون مشاهدة المباريات بشكل مختلف“.

ويضيف المسؤول ”أن وضع لعبة كرة القدم في التنسيق الرأسي الذي يستخدمه تيك توك ليس سهلاً مثل البث عبر إشارة التلفزيون، لأنه لا المصور ولا المخرج يفكران بهذا الشكل. كان هذا هو التحدي، حيث يخبرنا عموديا بما اعتادت العين على رؤيته أفقياً“.

وتابع: ”كان من الضروري وجود فريق مستقل عن ذلك الذي يقدم البث التلفزيوني. وبعد عدة اختبارات في عطلات نهاية الأسبوع السابقة، تم تشكيل فريق مكون من 30 شخصاً، مع ثماني كاميرات ووحدة متنقلة بدقة 4K، في ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان، مضيفا أنه ”لا يمكن أن تكون العدسات هي نفسها، يجب أن تتحرك الكاميرا بشكل أسرع“.

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام: فقد حظيت المباراة بـ506 آلاف مشاهد فريد (اهتم بمشاهدة المباراة في وقت ما أثناء البث)، و733 ألف مرة إعادة مشاهدة و68 ألف تعليق.

بدورها تقول سورايا كاستيانوس، مسؤولة المحتوى في تيك توك إسبانيا، إن هذا النوع من الأنشطة ساهم في ”ملاحظة أن مستخدمينا يروق لهم الاستمتاع بالبث المباشر عبر تيك توك، وهو ما انعكس على الاستقبال الجيد لبث المباراة عبر الشبكة“.

ولا تعد هذه الأرقام بعيدة عن البث التلفزيوني التقليدي، الذي وصل جمهوره في المتوسط إلى 678 ألف مشاهد في تلك المباراة.

ومع ذلك، فهي بيانات غير قابلة للمقارنة لأنها تقاس من خلال مقاييس السمع، وهي عينة إحصائية، على عكس بيانات الشبكات مثل تيك توك التي تسمح بإحصاء كل مستخدم بشكل مباشر.

وتضيف أرولا: ”الشيء المهم وما يعجبنا في البيانات هي أن التلفزيون لم يتأثر، لأن المباراة أقيمت في يوم الجمعة المقدس (أسبوع الآلام) وشاهدها 678 ألف شخص، كما أن مباراة بيتيس وإلتشي الثلاثاء حظيت بـ690 ألف مشاهدة“.

وتابع: ”هذا يعني أن الـ500 ألف شخص الذين كانوا يستخدمون تطبيق تيك توك، لم يشاهدوا المباراة عبر التلفاز أو كانوا يشاهدونها عبر الإشارتين. فالأمر يمثل إضافة“.

ويؤكد المدير التنفيذي لـ“ميديابرو“ أن هذا الاختبار الأول كان جيداً للغاية مع ممولي الإعلانات ”بصرف النظر عن رعاة لاليغا، كان للمباراة معلنين معينين، وكان عليهم تحديد أماكنهم بشكل عمودي أثناء المباراة. أخبرنا أربعة مسوقين نعمل معهم، وأراد الأربعة جميعا التواجد هناك“.

من جانبها تؤكد كاستيانوس: ”يمكننا المساعدة في جلب الرياضة الإسبانية، وكرة القدم تحديداً، إلى قاعدة جماهير جديدة داخل البلاد وحول العالم. هذا أمر رائع حقاً وهو السبب في لجوء عالم الرياضة للتعاون معنا في العديد من الحملات“.

ويتفاعل مع كرة القدم، كمادة عبر تيك توك، أكثر من 119 مليار مشاهدة، بمقاطع فيديو تتعلق بتعليقات الإخبارية ومهارات محترفي كرة القدم ”فريستايل“ ومتابعة البطولات والأندية وحتى لاعبي كرة القدم أنفسهم.

ومع ذلك، فإن تحول تيك توك إلى نافذة منتظمة لكرة القدم ما زال بعيد المنال، كما يشير أرولا.

ويقول المسؤول في ميديابرو: ”أعتقد أن هناك أشخاصاً يرون ذلك، وعلينا أن نكون هناك، ولهذا السبب نفعل ذلك. لا نقدم المباريات فحسب، بل نفعلها بالطريقة التي يريد الناس أن يشاهدوا بها الأشياء، إذا كانوا يريدون رؤيتها عمودياً، فلنصورها عمودياً. لكن في جمهور التلفزيون هو المكان الذي يتواجد فيه معظم المشجعين، والبيانات غير قابلة للمقارنة“.

ومع ذلك، فهم لا يستبعدون بث مباريات رأسية جديدة خلال الموسم المقبل ”لا أعتقد أنه ستكون هناك مباريات أخرى بهذه التقنية حاليا وحتى نهاية الموسم، لأن الدوري أصبح أكثر منافسة في الأسابيع الأخيرة وكل فريق يركز في أهدافه. أردنا فقط اختباره لإظهار نجاحه، وممولو الإعلانات راق لهم ويبدو المنتج جيدا. الموسم المقبل سنرى“.