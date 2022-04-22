أس: مبابي لن يكون الصفقة الوحيدة لريال مدريد الموسم المقبل

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن ريال مدريد لن يتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان فقط الصيف المقبل، لكنه سيضم أيضا مواطنه أوريلين تشواميني من موناكو الفرنسي، وكذلك الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة عبر غلافها الرئيسي للنسخة التي صدرت، اليوم الجمعة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي طلب التعاقد مع روديغر الذي لم يجدد عقده مع تشيلسي وسينتقل في صفقة مجانية لريال مدريد.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

كما أن قادة ريال مدريد دخلوا في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الفرنسي الشاب تشواميني البالغ عمره 22 عاما، كما يبدو أن روديغر لا يمانع في خفض سقف راتبه للانضمام للنادي الملكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة ذاتها إن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيجدد عقده في يونيو/حزيران المقبل حتى 2027، لكن المفاوضات متوقفة حاليا بسبب انشغال الفريق بحسم لقب الليغا وخوض قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد متأكد من أن باريس سان جيرمان لديه علم بشأن مفاوضاته مع مبابي.

يبدو أنها تقترب جريدة "الأس" الإسبانية تؤكد أنه تمت الموافقة على شروط أجور ومكافآت وعمولات مبابي مع ريال مدريد الإسباني. pic.twitter.com/b9MRmnrYF5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وذلك رغم أن فايزة العماري والدة مبابي موجودة حاليا في الدوحة مع نجلها الصغير إيثان الذي يلعب أيضًا في أكاديمية النادي الباريسي، وقد أكدت وجودها في قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقضي الأم وابنها إجازة لبضعة أيام في الدوحة، لكن مصادر قريبة من المفاوضات تشير إلى أنه ستكون هناك اتصالات مع مسؤولي قطر للاستفادة من هذه الرحلة، على الرغم من عدم غياب ريال مدريد عن المشهد.

🔘 عرض ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 🔵 100 مليون يورو مكافاة توقيع 🔵 50 مليون يورو راتب سنوي 🔵 عقد لمدة (5) سنوات pic.twitter.com/1VbmHr1GSl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2022

ويبدو أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن هذه الزيارة، إذ قد تكون مفتاحًا لإبرام اتفاقية التجديد. هدف النادي هو أن يكون قادرًا على الاعتماد على مبابي للموسم المقبل على الأقل بالتزامن مع كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن اقتراح النادي قد يكون لمدة عامين مع التزام سيسهل رحيله إذا قرر ذلك.

ويحتاج ريال مدريد إلى أربع نقاط من آخر خمس مباريات لضمان حصد لقب الليغا، وذلك بعد فوز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد يوم الخميس.