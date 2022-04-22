تقرير: فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تجديد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريقه ريال مدريد لا يزال معلقا ومتوقفا، لكنه لن يرحل عن النادي الملكي.

وتألق المهاجم البرازيلي البالغ عمره 21 عاما مع ريال مدريد هذا الموسم وسجل 14 هدفا في الليغا احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي النادي الملكي خلف الفرنسي كريم بنزيما هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا.

رغم تسجيل فينيسيوس جونيور 14 هدفا في الليغا لويساو لاعب المنتخب البرازيلي السابق يسب مواطنه فينيسيوس لاعب ريال مدريد ويصفه بـ "الغبي" بسبب إهداره الفرص. 🗣️ فينيسيوس غبي.. لا يعرف كيف يسجل الأهداف… كان عليه أن يتدرب أكثر على الرأسيات وعلى طريقة التسديد لتسجيل الأهداف. pic.twitter.com/67soznziQh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وقال حساب ”Madrid Xtra“ المدريدي على موقع ”تويتر“ نقلا عن صحيفة ”أس“، إن النادي الملكي سيجدد عقد اللاعب البرازيلي حتى 2027؛ نظرا لأن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن النادي.

وتعاقد ريال مدريد مع النجم الشاب فينيسيوس جونيور في 2018 قادما من فريق فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2024، ويملك شرطا جزائيا يبلغ 700 مليون يورو.

وتألق النجم الشاب هذا الموسم في ريال مدريد بعد انتقادات واسعة تلقاها بسبب فشله أمام المرمى رغم تميزه بفنياته الهائلة ومراوغاته الجيدة.

القرار المثير للجدل بإلغاء هدف فينيسيوس ، ما رأيك ؟#اشبيليه_ريال_مدريد #ريال_مدريد_اشبيلية pic.twitter.com/s4yzcZkisI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وتمكن في الموسم الحالي من تسجيل 17 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 44 مباراة في كافة المسابقات، وكوّن ثنائيا خطيرا مع بنزيما، ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد شارك فينيسيوس جونيور في 162 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 28 تمريرة حاسمة.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الليغا برصيد 78 نقطة من 33 مباراة، متقدما بفارق 15 نقطة عن برشلونة الذي خاض مباراة أقل وإشبيلية الذي خاض 33 مباراة مثل النادي الملكي.

🗣️ نيمار لاعب باريس سان جيرمان يتحدث عن اللعب بجانب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد :- 🟡 أشعر بالإرتياح عندما ألعب إلى جانب فينيسيوس. 🟡 لاعب ممتاز و نفهم بعضنا كثير.#WCQ2022 #تصفيات_كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/oDQ5k2YAOw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وواصل ريال مدريد طريقه نحو حصد لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه بالفوز 3-1 على أوساسونا بأهداف ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، يوم الأربعاء، بينما أهدر بنزيما ركلتي جزاء.

ويحتاج ريال مدريد إلى أربع نقاط من آخر خمس مباريات لضمان حصد اللقب، وذلك بعد فوز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد يوم الخميس.

وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين على رأسهم فينيسيوس جونيور وكاسيميرو ولوكا مودريتش، إذ يستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.