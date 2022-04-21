ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يهزم ريال سوسييداد ويستعيد المركز الثاني (فيديو)

أبقى برشلونة على حظوظه الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد الفوز الذي حققه بنتيجة 1/0 على مضيفه ريال سوسيداد، اليوم الخميس، في الجولة الـ33 من الليغا، يوم الخميس.

وسجل المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفا من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من فيران توريس في الدقيقة 11، ليظفر ببرشلونة بنقاط المباراة، التي أقيمت على ملعب أنويتا.

فقط ممفيس ديباي (10) أهداف .. سجل أهداف في الليغا هذا الموسم لصالح #برشلونة أكثر من بيير إيمريك أوباميانغ (9) #برشلونة_سوسيدادpic.twitter.com/8Yb3ceDVOO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن أوباميانغ سجل 11 هدفا في آخر 14 مباراة له بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في آخر 34 مباراة سابقة في مختلف المسابقات.

وجاء فوز برشلونة على ريال سوسيداد بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي حيث ودع النادي الكتالوني المسابقة من ربع النهائي، ثم تلاها الخسارة 0/1 أمام قادش في الليغا، وكلاهما كانتا على ملعب كامب نو.

أوباميانغ لاعب #برشلونة هو أول لاعب يُسجل هدفًا في مرمى #ريال_سوسيداد على ملعبهم منذ بداية عام 2022. راتب الغابوني سيكون 18 مليون يورو بداية من الموسم المقبل بعدما كان يحصل على 2 مليون فقط هذا الموسم.#برشلونة_ريال_سوسيداد pic.twitter.com/HnpK9rALOX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 63 نقطة من 32 مباراة، في المركز الثاني مع إشبيلية الذي لعب مباراة أكثر من البلوغرانا، في حين يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 78 نقطة من 33 مباراة.

وفي آخر 6 مباريات في الليغا من المقرر أن يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو وريال مايوركا وريال بيتيس وسيلتا فيغو وخيتافي وفياريال.

فوز مثير لإشبيلية

وتغلب إشبيلية 3/2 على مضيفه ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة الـ33 من الليغا ليعزز تطلعاته للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح إشبيلية التسجيل عن طريق خيسوس كورونا في الدقيقة 14، وتعادل ليفانتي بواسطة خوسي لويس موراليس من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وأحرز كورونا الهدف الثاني له ولإشبيلية في الدقيقة 27، في حين سجل كوندي ثالث أهداف إشبيلية في الدقيقة 82.

وقلص ليفانتي الفارق بهدف من توقيع روبرتو سولدادو في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 63 نقطة في المركز الثاني (مع برشلونة)، في حين جمدت الخسارة رصيد ليفانتي عند 25 نقطة، في المركز الـ19 قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، فاز رايو فاليكانو 1/0 على إسبانيول على ملعب باور 8.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع سيرخيو جوارديولا نابارو في الدقيقة 42.

ورفع الفوز رصيد رايو فاليكانو إلى 37 نقطة في المركز الـ14، وجمدت الخسارة رصيد إسبانيول عند 39 نقطة، في المركز الـ12.