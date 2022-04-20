ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتخطى أوساسونا ويقترب من التتويج بالليغا

اقترب ريال مدريد بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا 3 – 1، يوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وافتتح دافيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 12، ثم تعادل أوساسونا بهدف للاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 14، ثم سجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال في الدقيقة 45.

#ريال_مدريد يقترب خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بالفوز على مضيفه #أوساسونا 3 – 1 .. 4 نقاط تفصله عن الليغا #ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/6Ze4IEgytG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد.

وأهدر كريم بنزيما فرصة التسجيل لريال من ضربتي جزاء في الدقيقتين 52 و58 ، ليتجمد رصيد اللاعب عند 25 هدفًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل، اليوم، على ملعبه مع غرناطة سلبيا.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

4 نقاط ويصبح أنشيلوتي أول مدير فني في التاريخ يُحقق الدوري في البطولات الخمسة الكبرى #ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/fJ7q8oJudv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

أتلتيكو مدريد يتعثر بالتعادل دون أهداف مع غرناطة

وفي نفس الجولة أهدر أتلتيكو مدريد فرصة رائعة للحصول على دفعة في سباق المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وتعادل دون أهداف مع غرناطة في مباراة أقيمت تحت الأمطار في استاد متروبوليتانو، اليوم الأربعاء.

ويتأخر أتلتيكو بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بعد نتيجة محبطة جديدة، وعقب أسبوع واحد من الخروج أمام مانشستر سيتي من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويتقدم فريق المدرب دييغو سيميوني بنقطة واحدة على برشلونة ثالث الترتيب، وإشبيلية صاحب المركز الرابع، وسيلعب الفريقان، غدًا، لذا قد يجد فريق العاصمة نفسه في المركز الرابع.

ويتأهل صاحب المركز الثاني لخوض كأس السوبر الإسبانية المقررة إقامتها في السعودية، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وافتقد أتلتيكو عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة والإيقاف، ومنهم المهاجم جواو فيلكس الذي سيبتعد حتى نهاية الموسم بسبب إصابة عضلية، وصنع القليل من الفرص أمام لويس ماكسيميانو حارس غرناطة.

وطالب أتلتيكو بالحصول على خطأ داخل منطقة الجزاء من فيكتور دياز ضد أنطوان جريزمان في الشوط الأول، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد.

واقترب صاحب الأرض من التسجيل في الوقت بدل الضائع، عندما استحوذ المهاجم ماتيوس كونيا بمهارة على تمريرة داخل المنطقة، لكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم الأيسر.

ويتقدم أتلتيكو بست نقاط على ريال سوسيداد صاحب المركز السادس، مع استمرار الصراع على الوجود في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويستضيف سوسيداد، الذي لم يخسر في آخر 5 مباريات بالدوري، منافسه برشلونة، يوم الخميس.

ويأتي ريال بيتيس خامسًا برصيد 57 نقطة، وتعثر أيضًا بالخسارة 1-صفر أمام إلتشي، يوم الثلاثاء، حيث قرر المدرب مانويل بليجريني إراحة أغلب لاعبيه الأساسيين في ظل الاستعداد لمواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك، يوم السبت.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: