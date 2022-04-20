رياضة

باريس سان جيرمان يقترب من الفوز بلقب الدوري الفرنسي بالفوز على أنجيه
تاريخ النشر: 20 أبريل 2022 21:17 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2022 22:10 GMT

باريس سان جيرمان يقترب من الفوز بلقب الدوري الفرنسي بالفوز على أنجيه

بات باريس سان جيرمان على أعتاب إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة بعد الفوز 3-صفر على أنجيه بأهداف كيليان مبابي، وسيرجيو راموس،

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

بات باريس سان جيرمان على أعتاب إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة بعد الفوز 3-صفر على أنجيه بأهداف كيليان مبابي، وسيرجيو راموس، وماركينيوس، اليوم الأربعاء.

وأصبح رصيد فريق العاصمة 77 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي فاز 3-2 على نانت، قبل 5 جولات من الوصول إلى خط النهاية.

وإذا تجنب سان جيرمان الخسارة في ملعب بارك دي برينس أمام لانس، يوم السبت، سيضمن حصد اللقب العاشر والتساوي مع سانت إيتيين صاحب الرقم القياسي الذي حصد كل ألقابه خلال الفترة 1957-1981.

ويأتي ستاد رين في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعد الخسارة 2-1 أمام ستراسبورج الذي بات يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويملك موناكو خامس الترتيب 56 نقطة أيضًا بفوزه 1-صفر على نيس.

ويتأهل أول فريقين بشكل مباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض ثالث الترتيب الدور التمهيدي للمسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي:

2022-04-1-183

2022-04-2-76

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