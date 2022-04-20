في تسريب جديد.. بيكيه طلب من رئيس الاتحاد الإسباني مجموعة سهلة لناديه

كشفت صحيفة ”الكونفيدنسيال“ الإسبانية عن تسريبات جديدة بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومالك نادي أندورا وشركة ”كوزموس“ ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وقعت في عام 2019، عندما هبط نادي رويس من الدرجة الثانية بسبب عدم السداد ليستحوذ أندورا عليه.

وقال بيكيه في تسجيل صوتي على تطبيق ”واتساب“ إلى روبياليس في 16 يوليو/تموز 2019: ”روبي، كنت أسألك عن مقعد ريوس في الدرجة الثانية، والذي يُنظر إليه على أنه سيكون خاليا، وصدر بيان يقول إنه في غضون ثلاثة أيام هناك موعد نهائي لمحاولة شرائه لمن يريده، إلخ“.

وقالت صحيفة ”ماركا ”الإسبانية إنه بالإضافة إلى أندورا، أبدت فرق أخرى مثل زامورا وإنترسيتي وهوسبيتاليت وليناريس وجيان أو الكوبينداس اهتمامًا بهذا المقعد.

ومع ذلك، فرض الاتحاد الإسباني المادة 194 من لوائحه وأعطى الأولوية لمقدمي الطلبات من نفس الاتحاد مثل رويس. وهكذا وصل أندورا وهوسبيتاليت إلى نهاية ”السباق“، على الرغم من أن الأخير رفضت سداد ديون رويس غير المسددة، والتي بلغت قرابة نصف مليون يورو.

ونشأ جدل حينها، وناشد العديد من الأندية تفسير اللوائح، حيث زعموا أنه من أجل الصعود إلى الدرجة الثانية، كان عليهم أن يلعبوا في الدرجة الثالثة من قبل. في ذلك الوقت، طلب بيكيه، بمجرد حصوله على المقعد، من روبياليس مجموعة سهلة.

وقال بيكيه قبل حصوله على رد من رئيس الاتحاد الإسباني، الذي أشار (روباليس) إلى أن المعيار في اختيار المجموعات هو الإقليم: ”يمكنني أن أتخيل، ولكن لكوني في قاع العالم مثل جزر البليار، أتخيل أن وضع أنفسنا في مجموعة أو أخرى لا يتغير كثيرًا. أيضًا إذا قمت بإنشاء مجموعات فرعية من 10، فإن الشيء الأكثر طبيعية هو أن هناك 10 أندية كتالونية، لذلك يمكننا الخروج من هناك والذهاب إلى مجموعات فرعية أخرى“.

ورد روبياليس في التسجيلات الصوتية قبل أن يصر بيكيه على نقل أندورا بعيدًا عن كتالونيا، قائلا: ”أضع ذلك في الاعتبار، لذا فأنت لا تهتم بالذهاب إلى أي مكان، أليس كذلك؟“

وجاء رد بيكيه على روباليس: ”كتالونيا هي المنطقة الأكثر فسادًا، ولهذا السبب كنت أخبرك أنه نظرًا لأنك لست في إسبانيا، إذا جاز التعبير، فلديك الحرية في إرسالنا بعيدا. ولكن تلك الموجودة في لاريوخا ونافارا وأراغون أو إقليم الباسك أكثر من مقبول. ستكون أفضل منطقة بالنسبة لنا“.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نشرت تسريبا صوتيا من 2019 يكشف تفاصيل مفاوضات عقد إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية عن طريق روبياليس وبيكيه، والذي يتضمن منح شركة ”كوزموس“ أربعة ملايين يورو عن إقامة كل نسخة، من أصل ست مرات ستقام البطولة خلالها في المملكة.