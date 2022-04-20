روبياليس عن تسريبات "الكونفيدنسيال": اتهامات "مؤذية وغير نزيهة".. وعمولة بيكيه دفعها الجانب السعودي

رد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على اتهامات وصفها بأنها ”مؤذية وغير نزيهة“ من وسائل إعلام إسبانية بارتكاب مخالفات بشأن إقامة كأس السوبر في السعودية.

ونشر موقع صحيفة ”الكونفيدنسيال“ على الإنترنت تسريبا صوتيا من 2019 يكشف تفاصيل العقد الذي تفاوض عليه روبياليس وجيرار بيكيه، مدافع برشلونة، مع السعودية.

وذكر التقرير أن شركة ”كوزموس“ للاستثمار المملوكة لبيكيه، حصلت على عمولة تبلغ 24 مليون يورو لإقامة ست نسخ لكأس السوبر في المملكة.

ونفى بيكيه البالغ عمره 35 عاما ارتكاب أي أخطاء.

وقال روبياليس في مؤتمر صحفي: ”أنا غاضب من كل الأكاذيب التي تم نشرها وأشعر بغضب أكبر لسرقة معلومات بشكل غير قانوني من هاتفي المحمول“.

بيكيه يرد على روبياليس وتسريبات "الكونفيدينسيال" https://t.co/xus6GnS1lZ pic.twitter.com/huMrvZwFld — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وأمضى روبياليس ما يقرب من ساعتين في الإجابة على أسئلة عن مشاركة بيكيه في المفاوضات والعقد الموقع لنقل البطولة، كما حضر حوالي 12 من مسؤولي كرة القدم في إسبانيا لإظهار دعمهم لروبياليس.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني: ”العقد الذي تم نشره هو نسخة مبدئية لم تتحقق على أرض الواقع، كانت مسودة أولى وشرحناها لصحفي على مدى ساعتين في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم لكنه قرر نشرها على أي حال.

”تقدمت شركة كوزموس بمقترح للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن شكل جديد لكأس السوبر. أعجبتنا الفكرة وطلبنا منها المضي قدما“.

وقال روبياليس إن الاتحاد الإسباني لم يعقد أي اتفاق تجاري مع بيكيه وإن العمولة دفعتها السعودية بالكامل.

وأضاف أنها لا توجد صفقة مع قطر كما يزعم، لأن المسودة التي نشرتها (إل كونفيدنسيال) لم توافق عليها سلطات الدوحة، والصفقة السعودية ”كانت الأفضل على الطاولة بهامش كبير“.

وتعرض قرار نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية لانتقادات.

"الكونفيدينسيال" تنشر تسريبات تورط بيكيه في شبهة فساد بسبب نقل كأس السوبر الإسباني للسعودية https://t.co/BxWWcU1MfP pic.twitter.com/jDoD7NbThE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وأشار روبياليس: ”شجعتنا لجنة التقييم التابعة للاتحاد الإسباني على الذهاب والتوقيع مع السعودية بعد الحصول على ضمانات بإقامة مسابقة لدوري السيدات وأن النساء يمكنهن الذهاب بحرية إلى الملاعب وعدم عزلهن.

”هناك مئات المشروعات التجارية لشركات إسبانية في السعودية. لماذا فقط نضع القيود أمام كرة القدم؟“.

وأوضح روبياليس أن الصفقة النهائية مع السعودية ستدر 400 مليون يورو و“نصف المبلغ سيذهب إلى الفرق الصغيرة والدرجات الأدنى ما يساعد على تطوير كرة القدم في إسبانيا“.

وزعمت جريدة ”الكونفيدينسيال“ وجود اتفاق مسبق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وشركة ”كوزموس“، التي يعد بيكيه شريكاً فيها ورئيسها التنفيذي، لنقل كأس السوبر الإسباني للسعودية، مقابل عمولة بالملايين للشركة.

ونشرت الجريدة اليومية تسريبات صوتية لمحادثات بين رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، وبيكيه، فضلاً عن وثائق موقعة لمدة 6 مواسم مع شركة (صلة) السعودية، أكدت فيها دفع 40 مليون يورو للاتحاد عن كل نسخة تقام هناك، و4 ملايين للشركة.