"ماركا" تكشف أسباب استبعاد غاريث بيل عن قائمة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد غياب الويلزي غاريث بيل، نجم الفريق، عن مباراة، اليوم الأربعاء، ضد أوساسونا في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بقيادة الحكم الدولي، ريكاردو دي بورغوس.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني يؤكد من خلاله غياب غاريث بيل، عن مباراة أوساسونا والتي ستقام في ملعب ”آل سادار“.

🚨 Bale, baja de última hora para el partido ante Osasuna https://t.co/9iB6WpuVeC — MARCA (@marca) April 20, 2022

ولم يحدد ريال مدريد سبب استبعاد، النجم الويلزي الذي تواجد في قائمة المباراة والمُعلنة بالأمس من قبل المدير الفني، كارلو أنشيلوتي.

ولكن صحيفة ”ماركا“ أشارت إلى أن ”غياب غاريث بيل جاء نتيجة شعوره بانزعاج في قدمه اليسرى“.

يذكر أن هناك غيابات أخرى في قائمة ريال مدريد وهي لوكا مودريتش، كاسيميرو، مارسيلو وفيرلاند ميندي.

وينتهي عقد غاريث بيل مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، ولا توجد نية لدى النادي بتجديد عقده. مما يعني أنه سينتقل إلى نادٍ جديد بصفقة حرة.

وكانت تشير التوقعات إلى إمكانية اعتزال بيل اللعب مع الأندية بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، أو العودة إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدا إلى ناديه السابق توتنهام. لكن يبدو أن النجم الويلزي يفكر بخطة أخرى.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن بيل يشعر بالسعادة في إسبانيا، ولذلك يريد الانتقال إلى أحد أندية الليغا في الصيف المقبل.

بينما أكدت تقارير أخرى أن أتلتيكو مدريد قد يكون مهتما بالتوقيع مع بيل لتدعيم خط الهجوم، فهو يحظى بإعجاب المدرب دييغو سيميوني، وهناك خيارات أخرى متاحة أمامه مثل إشبيلية وفياريال.

وشارك غاريث بيل بقميص ريال مدريد منذ التعاقد معه يوم 1 سبتمبر 2013، بصفقة قدُرت بـ100 مليون يورو، في 499 مباراة وسجل 166 هدفا وأسهم في صناعة التمريرات الحاسمة التي بلغت 138.

وحصل بيل بقميص ”الميرنغي“ على لقبين في الدوري الإسباني وبطولة كأس الملك فضلا عن لقب كأس السوبر الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

النادي الملكي يدخل مباراة اليوم ضد أوساسونا وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، وتفصله 7 نقاط فقط لحسم اللقب مُبكرًا قبل نهاية الموسم، بينما أوساسونا يتواجد في المرتبة التاسعة برصيد 44 نقطة.