رياضة

متى يدفع الاتحاد الإسباني تعويضات للسعودية بسبب كأس السوبر؟
تاريخ النشر: 19 أبريل 2022 18:32 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2022 19:05 GMT

متى يدفع الاتحاد الإسباني تعويضات للسعودية بسبب كأس السوبر؟

كشفت تسريبات صحيفة "الكونفيدينسيال" المزيد من البنود في عقد تنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية، وتأثير غياب أحد القطبين ريال مدريد وبرشلونة على العائدات

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

كشفت تسريبات صحيفة ”الكونفيدينسيال“ المزيد من البنود في عقد تنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية، وتأثير غياب أحد القطبين ريال مدريد وبرشلونة على العائدات المالية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وحسب التسريبات الجديدة، فإن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومالك شركة ”كوزموس“، وضعا، عدة بنود مالية في الاتفاق تضع فوارق بين الأندية المشاركة، حيث يحصل ريال مدريد وبرشلونة على 6 ملايين يورو بمجرد المشاركة مقابل 750 ألف يورو سيحصل عليها ريال بيتيس  الذي سيشارك في النسخة المقبلة.

كما وضعت عدة بنود تخص مشاركة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني حيث سيدفع الاتحاد الإسباني غرامة تبلغ 5 ملايين يورو، في حال عدم مشاركة أحدهما و10 ملايين يورو في حال عدم مشاركتهما معا.

وفي الموسم الحالي في حال عدم احتلال برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني سيفقد الاتحاد الإسباني 5 ملايين يورو من عائدات النسخة المقبلة لكأس السوبر الإسباني بسبب غياب الفريق الكتالوني.

وحسب الوثائق المسربة، فالمملكة العربية السعودية تدفع 40 مليون يورو، وفي حال غياب أحد الفريقين ستنقص بـ5 ملايين يورو، وفي حال غيابهما معا ستتقلص إلى 10 ملايين يورو وهو يؤكد حاجة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإنهاء برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني.

وضمن نادي فالنسيا وريال بيتيس مشاركتهما في النسخة المقبلة لبلوغهما نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما ريال مدريد في طريقه لحسم لقب الدوري الإسباني والمشاركة في كأس السوبر ويبقى المركز الثاني في الدوري الإسباني هو المقعد الأخير الذي تتصارع عليه 3 أندية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني حاليا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية الثالث والرابع بنفس رصيد النقاط 60 نقطة لكن برشلونة لعب لقاء أقل.

وحسب صحيفة ”آس“ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لا يرغب في فقدان 5 ملايين يورو ولذلك هو مهتم بضرورة إنهاء برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني وتفوقه على منافسيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

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