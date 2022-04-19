بايرن ميونخ يحدد سعر بيع ليفاندوفسكي

اشترط نادي بايرن ميونخ الألماني الحصول على 40 مليون يورو على الأقل من أجل السماح برحيل نجم هجومه المخضرم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفقًا لما كشفته مجلة (كيكر).

ويستمر عقد ليفاندوفسكي (33 عامًا) مع بايرن حتى صيف 2023، ويرغب النادي حتى الآن في استكمال اللاعب لعقده قبل التفكير في تغيير وجهته حال رفض تجديد العقد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة (كيكر)، فإن النادي يرفض أيضا التجديد لأكثر من عامين أو زيادة في راتب ليفا، أفضل لاعبي العالم.

ويطبق بايرن سياسة عدم تجديد العقد لأكثر من عامين للاعبين ممن تزيد أعمارهم عن 33 عامًا.

وفي هذا التوقيت، هناك ثلاثة لاعبين مهمين في صفوف بايرن تزيد أعمارهم عن الثلاثين عامًا وستنتهي عقودهم في صيف 2023، وهم: ليفاندوفسكي، ومانويل نوير، وتوماس مولر.

ويرى لاعب بايرن السابق، توماس هيلمر، أن بايرن لن يجدد في النهاية عقد اللاعبين الثلاثة ولن يسمح بزيادة الأجور.

من ناحية أخرى، ووفقًا لتقارير صحيفة (تي زد)، فإن إدارة بايرن تراقب وسط الشكوك التقارير التي تتحدث عن وجود تقارب بين ليفاندوفسكي وبرشلونة.

ويرى مجلس إدارة النادي البافاري أن الأمر عبارة عن مناورة من وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، لتعزيز موقفه في المفاوضات، خاصة وأنها تعتبر أن برشلونة لا يملك القدرات المالية للقيام بهذه الصفقة.