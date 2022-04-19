الشرينغيتو: فينيسيوس جونيور يرفض العرض الأول من ريال مدريد لتجديد عقده

ذكر برنامج “ El Chiringuito“ الإسباني من خلال الصحفي ماركوس بينيتو أن ريال مدريد قدم عرضا أوليا لتجديد عقد نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لكن العرض تم رفضه، وهو ما قد يعقد مهمة تجديد عقد النجم الشاب المتألق هذا الموسم.

وتعاقد ريال مدريد مع النجم الشاب فينيسيوس جونيور صيف 2018 من فريق فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو ويمتد عقده حتى صيف 2024 ويملك شرطا جزائيا يبلغ 700 مليون يورو.

وتألق النجم الشاب هذا الموسم في ريال مدريد بعد انتقادات واسعة تلقاها بسبب فشله أمام المرمى رغم تميزه بتقنيات هائلة ومراوغات جيدة، وتمكن في الموسم الحالي من تسجيل 17 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 44 لقاء وشكل ثنائية قوية رفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهداف الأول للفريق، وفي المجموع ومنذ انتقاله لريال مدريد شارك فينيسيوس جونيور في 162 لقاء سجل 31 هدفا و28 تمريرة حاسمة.

وقال الصحفي ماركوس بينيتو إن إدارة ريال مدريد اجتمعت مع ممثلي النجم البرازيلي البالغ 21 سنة قبل أسبوعين وقبل لقاء الإياب أمام تشيلسي وقدمت عرضا أوليا لتجديد عقد فينيسيوس جونيور مع تعديل في راتبه الحالي لكن العرض قوبل بالرفض.

ويعتبر فينيسيوس جونيور من اللاعبين الذين يملكون رواتب قليلة في ريال مدريد، وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الإدارة ترغب في رفع راتبه ليصل إلى حوالي 8 ملايين يورو ليصبح من أصحاب الرواتب الجيدة في غرفة الملابس، علما أن راتبه الحالي يقدر بما بين 3،5 و5 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور بحسب موقع “ تراسفير ماركت “ حوالي 100 مليون يورو، وكان باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد معه بديلا لكليان مبابي أو ضمن صفقة النجم الفرنسي الصيف الماضي، لكن إدارة ريال مدريد أكدت للفريق الباريسي وكل الأندية المهتمة أن اللاعب ليس للبيع.